Crossista muore in allenamento. Tragedia sulla pista di Casalino

Ieri pomeriggio a Marradi la passione per le due ruote si è di colpo trasformata in tragedia. Stavolta, però, non si tratta dell’ennesimo incidente sui passi mugellani; ma di una tragica fatalità nel crossodromo in località Casalino del Leone. La vittima è un cesenate di 67 anni, che aveva raggiunto Marradi per praticare la sua passione per il motocross in un bel pomeriggio soleggiato. Non erano in corso competizioni, e l’uomo stava percorrendo la pista con la propria moto, effettuando giri liberi, quando improvvisamente è caduto in un tratto rettilineo e poco impegnativo. Rimasto a terra privo di sensi, è stato immediatamente raggiunto dagli altri appassionati, che hanno allertato i soccorsi. Sono stati però inutili i tentativi di rianimazione, effettuati dai sanitari del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso Pegaso che è atterrato in pista.

Sul posto sono anche i Carabinieri. Sono proprio i Carabinieri a spiegare che non ci sono testimoni diretti che possano ricostruire con precisione la dinamica della caduta, e quindi non possiamo ancora indicare con certezza le cause della morte. Dato però il tratto di pista dove si è verificata, la bassa velocità e i primi racconti dei presenti, non si escluderebbe l’ipotesi che l’uomo possa essere caduto a causa di un malore. Adesso saranno gli accertamenti sulla salma a cercare di ricostruire con certezza quanto accaduto. Intanto gli altri piloti e appassionati non si capacitano di quella caduta così strana, avvenuta in un tratto "facile", nel quale un incidente di pista, dicono i frequentatori assidui, sarebbe stato molto improbabile. Adesso comunque, secondo quanto diposto dai Carabinieri, la salma verrà inviata all’istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze per l’eventuale autopsia.