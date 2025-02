La sanità al centro . Speranza con i dem: "No privatizzazioni"

PISTOIA

Tante persone a Quarrata e a Larciano per le assemblee di confronto sul Sistema Sanitario Nazionale e il diritto alla salute insieme a Roberto Speranza, Ministro della Salute durante gli anni del Covid. Gli incontri sono stati promossi da Marco Niccolai, responsabile Sanità del Partito Democratico regionale della Toscana, e hanno partecipato i Sindaci Gabriele Romiti e Lisa Amidei, oltre al Segretario provinciale PD Marco Mazzanti.

"Roberto è stato come sempre chiaro e incisivo - commenta Niccolai - si è discusso dell’importanza di mantenere e rafforzare il nostro modello di sanità pubblica, sottolineando la necessità di riforme strutturalii"."Il governo Meloni sta tagliando risorse in maniera vergognosa – aggiunge Mazzanti –. Il loro obiettivo è costringere i cittadini a rivolgersi al sistema privato dove solo chi è ricco ha la possibilità di curarsi. Il Partito Democratico si batte per una sanità pubblica e universalistica, durante la pandemia abbiamo visto l’importanza di garantire assistenza gratuita e per tutti".