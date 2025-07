Incidente, motociclista finisce sotto un camion: vigili del fuoco lo liberano

Pistoia, 18 luglio 2025 – Paura a Pracchia, alle pendici dell’Appennino pistoiese. Un uomo a bordo di una moto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un camion. La due ruote si è incastrata sotto il rimorchio del mezzo pesante.

Lungo e delicato lavoro dei vigili del fuoco per estrarre il centauro e affidarlo alle cure del 118. E’ accaduto nel primo pomeriggio appunto nella zona di Pracchia, al bivio per Orsigna. All’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di San Marcello Pistoiese, allertati dalla centrale operativa del 118, l’uomo era appunto ferito e incastrato.

I vigili del fuoco hanno utilizzato una attrezzatura di sollevamento per liberare il centauro. A quel punto il 118 ha potuto prestare le primissime cure. L’uomo presentava diverse ferite. E’ stato trasferito in ospedale. Sono poi intervenuti i carabinieri, che adesso ricostruiscono la dinamica dello scontro. Problemi per il traffico nella zona, visto che la circolazione è rimasta in parte bloccata.