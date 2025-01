Incidente sul lavoro, operaio si amputa due dita con la motosega

Montale (Pistoia), 15 gennaio 2025 – Un uomo di 51 anni è rimasto ferito ad una mano mentre lavorava con una motosega all’interno di uno stabilimento a Montale. L’operaio, 51 anni, si sarebbe fatto male nelle prime ore di stamani, 15 gennaio.

In base a quanto appreso, avrebbe riportato l'amputazione di due dita della mano sinistra e per questo è stato stato portato in codice rosso all'ospedale di Careggi di Firenze. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce d'Oro di Montale e l'automedica del 118. La Asl Toscana Centro ha inviato personale della prevenzione degli infortuni sul lavoro per gli accertamenti.