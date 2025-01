Muore mentre va a lavoro, Marco preparava farmaci per i malati. Forcoli piange uno dei suoi figli prediletti

Forcoli, 9 gennaio 2025 – La tragedia sulla strada per il lavoro. La morte più drammatica – se così si può dire – ha ha messo fine ai giorni di un giovane farmacista che stava andando al lavoro. E sconvolto la vita di una famiglia e di un intero paese. Marco Giannini, forcolese di 38 anni, ieri mattina poco dopo le 7 ha perso la vita nella sua auto finita nello Scolmatore dell’Arno, lungo la superstrada Firenze Pisa Livorno, nel comune di Collesalvetti. Marco stava andando al lavoro alla farmacia ospedaliera di Livorno dove aveva una mansione molto delicata. Preparava medicinali per la cura dei malati ricoverati nel reparto di Oncologia del nosocomio labronico.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale intervenuta per i rilievi di legge. Sembra, secondo una ricostruzione degli agenti, che l’auto del 38enne sia stata colpita da parte del carico di lastre caduto da un camion che procedeva in direzione opposta. Il violento e improvviso urto con il carico di lastre caduto dal camion avrebbe fatto perdere il controllo della macchina al farmacista di Forcoli. Il veicolo è precipitato dal viadotto ed è precipitata nello Scolmatore. Dove si è inabissata. Per Marco Giannini non c’è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati i soccorritori e i vigili del fuoco che hanno recuperato il veicolo e il corpo del giovane dipendente dell’Asl Toscana nord ovest.

La notizia è piombata come un macigno a Forcoli dove Marco viveva con il padre Dino, la mamma Lucia e il fratello Luca. La famiglia Giannini è conosciutissima nella frazione del comune di Palaia. Dino Giannini, in pensione da un paio d’anni, per alcuni decenni è stato l’unico postino del paese, mentre Lucia lavora alla locale casa di riposo. Marco Giannini era un grande sportivo. Amava camminare nel “Boscone”, una delle aree più frequentate dagli amanti dello sport all’aria aperta, insieme al suo cane. Il fratello, Luca, è impegnato nel vivace associazionismo paesano. Centinaia i messaggi sulle pagine social di Forcoli, a testimonianza del grande ricordo che il trentottenne lascia in tutta la popolazione.

“In questo momento di grande dolore – scrive la sindaca Marica Guerrini – tutta l’amministrazione rivolge le più sentite condoglianze e si stringe intorno alla famiglia di Marco Giannini, ai genitori Divo e Lucia e al fratello Luca. Non esistono parole per lenire il dolore di questa nuova giovane perdita che lascia attonita e in un silenzio assordante tutta la nostra comunità”. Si unisce al dolore della famiglia e della comunità anche il presidente della Regione Eugenio Giani. “La Toscana si stringe nel dolore per la tragica scomparsa del dottor Marco Giannini in servizio alla farmacia dell’ospedale di Livorno – le parole del Governatore sulla sua pagina Facebook – Una persona di grande capacità e sensibilità. I giovani specializzandi del sistema sanitario regionale che lo affiancavano quotidianamente perdono un maestro di professionalità e umanità insostituibile. Alla famiglia e ai colleghi il cordoglio e l’abbraccio della Toscana”.

La salma di Marco Giannini è stata trasferita alla medicina legale dove verrà sottoposta ad autopsia. Per questo motivo, e in attesa che vengano completate tutte le fasi investigative e gli accertamenti sull’incidente, non è ancora possibile sapere quando ci sarà il funerale.