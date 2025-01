Un'assurda tragedia: le fatalità nell'incidente di Livorno, muore un medico

Livorno, 8 gennaio 2025 - Lutto per la scomparsa del dottor Marco Giannini, 38 anni, in forza alla farmacia dell'ospedale di Livorno. E' morto in un incidente stradale nella mattina di mercoledì 8 gennaio. E' uscito di strada con la sua auto, una Bmv, precipitando nel canale Scolmatore. Ogni tentativo di salvataggio è stato vano. A provocare l'incidente sarebbe stato un camion, che ha perso il carico favorendo l'uscita di strada della macchina del medico. Giannini era di Forcoli, in provincia di Pisa. Profondo il cordoglio negli ambienti della sanità toscana.