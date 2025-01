Schiacciato dal Suv, l’operaio resta grave. Benedetti (Uil): "È ora di cambiare passo"

TERNI - Resta grave il lavoratore schiacciato da un Suv lunedì a Terni. L’incidente si è consumato in un autolavaggio in via dell’Olio. Un addetto, di nazionalità egiziana, 42 anni, ha riportato gravi ferite dopo essere rimasto schiacciato fra l’auto appena lavata e il muro dell’edificio. Sono in corso le indagini sull’incidente. Le condizioni dell’uomo, raggiunto immediatamente dai soccorsi, sono apparse subito gravi ai soccorritori. E’ stato trasportato in ospedale, ha superato la notte ed è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. A coordinare le indagini la Procura di Terni. Intanto l’autolavaggio ieri mattina ha ripreso regolarmente l’attività.

"Poteva essere la prima vittima del lavoro del 2025 il cittadino egiziano, dipendente di un autolavaggio di Terni, rimasto schiacciato ieri da un Suv durante una manovra all’interno dell’attività, e finito in prognosi riservata - spiega il segretario regionale della Uil dell’Umbria, Fabio Benedetti -. L’anno dunque comincia con un grave infortunio e non fa che aggravare la situazione dell’Umbria, costantemente in zona rossa per gli osservatori che valutano l’incidenza degli infortuni sul lavoro in rapporto alla popolazione. Proprio per questo, all’inizio del nuovo anno e ora che tutti gli organismi istituzionali della Regione stanno andando in pieno funzionamento, torniamo a chiedere alla presidente Stefania Proietti e alla nuova maggioranza di farsi carico di un cambio di passo in relazione alla sicurezza sul lavoro, lavorando sulla base della piattaforma condivisa dai sindacati e che, in precedenza, non è mai stata presa in considerazione".