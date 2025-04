Il programma completo dell’ultima giornata

Si chiude oggi alla Cattedrale di via Pertini la grande maratona del gusto de "La Toscana in Bocca", ottava edizione della manifestazione che porta in un unico luogo il meglio della cucina toscana (e non solo). L’apertura è prevista alle 12, con degustazioni dei piatti realizzati dai ristoratori delle province di Pistoia e Prato: un viaggio nel gusto tra tradizione e sperimentazione, con portate salate, dolci, vini, birre artigianali e liquori tipici, acquistabili con card ricaricabili (da prendere su cauzione) grazie al sistema cashless introdotto quest’anno.

Alle 16 laboratori di cucina per bambini, mentre sul palco centrale si terrà la presentazione del libro "A Penelope che prende la valigia" di Cristina Manetti, Capo di Gabinetto della Regione Toscana e ideatrice del progetto La Toscana delle Donne. In scaletta anche lo show di magia di Franceso Micheloni, assieme agli immancabili cooking show dei ristoratori.

Ospite tra i più attesi della giornata sarà il pastry chef Tommaso Foglia (ore 18.30), volto noto al grande pubblico per le sue partecipazioni in veste di giudice a "Bake off Italia" e "Cake star", che qui a Pistoia si racconterà in un’intervista dal palco centrale. A chiudere la manifestazione, alle 21.30, la musica live di Paola Guadagno, che accompagnerà il pubblico fino al termine della serata.

Il grande afflusso di questi giorni permette già di incoronare "La Toscana in Bocca" quale grande celebrazione del gusto e del territorio, capace di mettere in rete ristoratori, produttori e istituzioni, valorizzando l’identità gastronomica e turistica di Pistoia e della Toscana. L’ingresso alla manifestazione è gratuito, con orario dalle 12 alla mezzanotte.