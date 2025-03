Il Montalbano viene giù. Cedimenti e frane. Nasce un comitato: "La Regione ci ascolti"

VALDINIEVOLE "Serve un intervento urgente per il ripristino della strada provinciale nove e il ripristino della frane sul Montalbano". È questo l’appello contenuto nella lettera appena inviata per posta elettronica certificata al presidente della Regione Eugenio Giani da parte di un comitato spontaneo di imprenditori e residenti guidati da Gianni Pagni. Il gruppo vuole riportare l’attenzione sulla zona dopo gli ultimi fatti legati al maltempo. "La strada provinciale nove – sottolinea il comitato, arteria di primaria importanza per il collegamento tra le principali aree della Toscana, risulta attualmente impraticabile a seguito di frane e smottamenti che hanno compromesso la viabilità. Da oltre vent’anni non sono stati effettuati interventi infrastrutturali significativi su questa strada, a eccezione di insignificanti e sporadici lavoro di manutenzione ordinaria, insufficienti a garantire la stabilità e la sicurezza della carreggiata. Tre nuclei familiari hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni e sono in attesa di indicazioni da parte delle autorità competenti riguardo al loro rientro in sicurezza".

Il gruppo ribadisce che "l’area collinare attraversata dalla strada provinciale nove ospita la maggior parte delle strutture ricettive del secondo comune della provincia per rilevanza turistica. Alcune frazioni risultano completamente isolate, con gravi ripercussioni sulla sicurezza e sull’assistenza sanitaria, poiché i mezzi di soccorso non riescono a raggiungere determinate aree". Gli imprenditori e i residenti ricordano alla Regione che "la viabilità alternativa non offre condizioni di percorrenza adeguate, rendendo improrogabile un intervento risolutivo sulla strada, che rappresenta l’asse stradale di maggiore affluenza della zona. Numerose imprese del territorio stanno subendo un calo drastico del fatturato, con il rischio concreto di perdita di numerosi posti di lavoro".

La situazione è divenuta ormai insostenibile sul Montalbano e il comitato chiede interventi urgenti, altrimenti le difficoltà potrebbero precipitare. "Non possiamo più attendere. È necessaria un’azione tempestiva - sottolineano imprenditori e cittadini - per rendere nuovamente percorribile la SP9 nel minor tempo possibile. Chiediamo un intervento urgente per la rimozione delle frane e il ripristino almeno parziale della viabilità. Serve un piano straordinario di lavori strutturali per la messa in sicurezza definitiva della strada provinciale nove. È necessaria la presenza costante di una task force che monitori la situazione e garantisca l’adozione di misure concrete nel più breve tempo possibile. Confidiamo nella pronta risposta della Regione e restiamo disponibili per un incontro urgente al fine di discutere soluzioni concrete per la riapertura della strada".

Il comitato "viste le previsioni di pioggia per i prossimi giorni, provvederà a fare la manutenzione minima ordinaria della strada provinciale 16 (Lamporecchio-San Baronto) al fine di mettere in sicurezza questa arteria che è rimasta l’unica via di accesso alla collina".

