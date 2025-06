I mille interrogativi di Bonelle. E quella strettoia da regolamentare: "Il semaforo unica alternativa"

PISTOIAArrivare in autunno alla sperimentazione, approvata anche dal consiglio comunale con un’apposita mozione votata all’unanimità, del semaforo per garantire il senso unico alternato all’interno della strettoia del paese e le novità per quanto riguarda le scuole della zona, oltre che la sicurezza stradale e gli spazi sportivi pubblici. Sono stati questi alcuni dei temi affrontati lunedì sera nel piazzale adiacente la Casa del Popolo di Bonelle da un nutrito gruppo di cittadini che ha partecipato all’assemblea pubblica organizzata dal locale Comitato di Quartiere e che ha visto la presenza degli assessori all’urbanistica, Leonardo Cialdi, e ai lavori pubblici, Alessio Bartolomei, unitamente a numerosi consiglieri di minoranza. Clima abbastanza tranquillo e pacato, soprattutto perché i residenti di Bonelle cercavano risposte ai loro dubbi, partendo da quel che succederà lungo via Bonellina quando ripartirà il cantiere di Publiacqua per la sostituzione dell’acquedotto.

"Riteniamo che il semaforo sia una delle due possibilità per rendere più sicuro questo tratto di strada – hanno ammesso sia Bartolomei che Cialdi – l’alternativa è il senso unico ma questo ce lo dovete dire voi. Capisco la paura da parte delle attività commerciali però è una decisione da ponderare al meglio: se il test andrà bene, per noi non ci sono problemi a installare poi l’impianto in maniera definitiva ma va fatto presto".

E per non perdere ulteriore tempo, i presenti per alzata di mano hanno dato l’ok e quindi, in autunno, quando partirà il cantiere apparirà anche il semaforo. Discorso più complesso, invece, per le scuole con annunci importanti. "In questi giorni ci sono stati incontri fra la dirigente scolastica e le assessore Frosini e Menichelli – aggiunge Bartolomei – a novembre inizieranno i lavori alla "Coccinella" sperando di poter terminare per settembre 2026. L’edificio verrà chiuso, i bambini della materna andranno al centro de ’L’Argine’ (il vecchio centro sociale di Bonelle ’80, ndr) e le due classi delle elementari che ora sono lì andranno direttamente a Ramini. Per quanto riguarda il centro anziani, invece, tramite la Sds sarà trovato uno spazio privato dopo spostarsi temporaneamente mentre sulla vecchia scuola del paese non ci sono progetti di riqualificazione e l’edificio è fra i beni alienabili del Comune".

Nel corso della serata, tramite le risposte dei due assessori, è emerso come il progetto per la nuova pista ciclabile da un milione e 100mila euro che dovrebbe collegare Bonelle con l’ospedale San Jacopo al momento non è stato finanziato dal bando al quale il Comune aveva partecipato, mentre ci sono discorsi già avviati – come scritto circa un mese fa anche da La Nazione – sulla riqualificazione dei playground accanto al campo sportivo. "Anche qui, col progetto realizzato, stiamo partecipando ad un bando e stiamo aspettando le risposte – conclude Bartolomei – anche in futuro rimarranno aree libere di gioco e non ci saranno gli spogliatoi: ci sarà da valutare l’installazione di telecamere".

Saverio Melegari