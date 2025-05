Giardini, parchi e cimiteri: si parte con gli sfalci, operazione decoro

Sono al via le operazioni di taglio erba e cura di giardini e cimiteri per il 2025. Dopo le potature degli alberi svolte nei mesi scorsi, l’Ufficio Tecnico del Comune di San Marcello Piteglio ha concluso gli affidamenti per la programmazione di taglio e sfalcio dell’erba. Con l’arrivo delle giornate di sole, che stanno finalmente sostituendo il lungo periodo di piogge dei mesi scorsi, la crescita dell’erba è particolarmente evidente. Per questo motivo, il programma dei lavori è stato anticipato di circa dieci giorni rispetto al 2024. Il primo giro di tagli nelle aree verdi comporterà fisiologicamente alcuni giorni in cui l’erba potrà risultare più alta del livello ottimale, ma il programma è organizzato per garantire, entro la fine di maggio, una situazione ottimale in tutti i parchi e giardini.

Dopo un primo avvio anticipato in aprile le operazioni programmate di taglio partiranno il 5 maggio, iniziando dai cimiteri e dai parchi situati alle quote più basse e maggiormente esposti. Il piano prevede: 31 parchi e aree verdi e 17 cimiteri gestiti con un taglio al mese, affidati a imprese locali con il metodo già sperimentato con ottimi risultati lo scorso anno; 92 chilometri di sfalci su strade comunali affidati a imprese esterne; oltre 40 chilometri di sfalci su strade gestiti direttamente dagli operai comunali. Sulle strade più trafficate sono previsti due passaggi di taglio (maggio-giugno e luglio-agosto); sulle strade a minor transito è previsto un taglio a luglio. Già nella seconda metà di aprile, gli operai comunali sono intervenuti con sfalci anticipati sui cippi commemorativi e nei giardini più esposti, per garantire una prima cura. Anche quest’anno, il Comune conferma il metodo organizzativo basato su tagli regolari e programmati mensili nei parchi e nei cimiteri. Come sempre, il calendario degli interventi potrà subire piccoli aggiustamenti in base alle condizioni meteo.

Andrea Nannini