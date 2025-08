Gestione dei rifiuti. Cambia la raccolta. Nuovi giorni e zone per il porta a porta

di Michele FloriPISTOIALa città si prepara a una svolta nella gestione dei rifiuti urbani. A partire dal prossimo 6 ottobre, il Comune di Pistoia, in collaborazione con Alia Plures, attiverà una riorganizzazione del servizio che prevede l’estensione del modello di raccolta porta a porta integrale a nuove aree del territorio, in particolare nella zona nord, collinare e pedemontana. Si tratta di un cambiamento significativo, che coinvolgerà circa diciottomila tra famiglie e attività economiche e porterà la percentuale di utenze servite da porta a porta dall’attuale 5% ad oltre il 36%.

Per alcune utenze sarà semplicemente aggiornato il calendario settimanale della raccolta, per altre, in particolare nelle aree montane a nord del centro storico, si passerà dal modello misto al porta a porta completo. In queste zone, i rifiuti verranno raccolti direttamente a domicilio per tutte le principali frazioni: carta e cartone, imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo, rifiuti organici e indifferenziato, mentre il vetro continuerà a essere conferito negli appositi contenitori stradali.

"Con l’introduzione del porta a porta integrale - ha dichiarato l’assessore all’ambiente Gabriele Sgueglia -, Pistoia compie un passo importante verso una gestione più sostenibile dei rifiuti". Alessio Arrighi, direttore Produzione Servizi di Alia Plures, ha sottolineato l’importanza di agire per tempo: "Raccomandiamo agli utenti di recarsi al più presto presso gli sportelli per ritirare il kit, evitando l’affollamento degli ultimi giorni".

La riorganizzazione della raccolta porta con sé anche una semplificazione dei calendari settimanali, che saranno strutturati per macro-zone con giorni fissi per ogni tipologia di rifiuto. Nel centro storico continuerà la raccolta giornaliera di carta e cartone, mentre nell’area urbanizzata (zona 1) è prevista la raccolta settimanale: il giovedì per il multimateriale leggero e il venerdì per carta e cartone. Nell’area sud (zona 2), dove è attivo sia il sistema porta a porta integrale sia quello ibrido, la raccolta sarà suddivisa su più giorni a seconda della zona. Nell’area nord (zona 3), che dal 6 ottobre entrerà nel nuovo sistema integrale, il calendario prevede il ritiro dell’organico lunedì e venerdì, del multimateriale martedì, della carta mercoledì e del residuo indifferenziato giovedì.

Ogni utenza che passerà alla raccolta domiciliare riceverà un kit completo: per le famiglie sono previsti mastelli di varie dimensioni per carta, organico e residuo, un contenitore sottolavello per l’umido, sacchi identificati per gli imballaggi leggeri, una borsa lavabile per il vetro e, laddove necessario, una chiave elettronica per accedere alle postazioni stradali. Le utenze non domestiche avranno invece contenitori carrellati proporzionati alla quantità di rifiuti prodotti, mentre chi aderisce al servizio on demand di sfalci e potature sarà dotato di appositi contenitori verdi.

Il ritiro dei kit è già possibile in diversi punti del territorio. Un punto di consegna temporaneo è attivo presso la sede della Croce Rossa Italiana in via Castel di Cireglio, con aperture settimanali distribuite in orari mattutini e pomeridiani. In alternativa, i cittadini possono rivolgersi all’Infopoint di via Buzzati o richiedere la consegna direttamente a domicilio, tramite il call center messo a disposizione da Alia Plures.

I numeri sono attivi dal lunedì al sabato e garantiscono assistenza nella prenotazione, anche per le utenze che necessitano di delegare il ritiro. Da settembre inoltre, sempre alle 18:30, riprenderanno le assemblee pubbliche nei quartieri interessati dall’estensione del servizio col seguente calendario: 4 settembre a Baggio, 11 settembre a Chiazzano, 16 settembre a Gello, 23 settembre a Valdibrana, 24 settembre a Le Grazie. Durante questi incontri sarà possibile ricevere chiarimenti sul funzionamento del nuovo servizio, sulle corrette modalità di conferimento dei materiali e sui tempi del passaggio al porta a porta.

Parallelamente, tutte le famiglie coinvolte riceveranno una comunicazione scritta contenente le informazioni relative alla loro area di residenza, gli orari per il ritiro del kit, le istruzioni per eventuali deleghe e le modifiche ai calendari di raccolta. Le utenze interessate esclusivamente da un aggiornamento dei giorni di conferimento, sarà inviata una comunicazione specifica.