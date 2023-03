Schianto fatale contro una moto, in bici sul luogo dell'incidente "per il nostro Gabri"

Il gruppo di amici che ha partecipato all’uscita commemorativa

Pistoia, 29 marzo 2023 - È stata un’uscita in bicicletta "speciale" quella di domenica per gli appassionati del Velo Club di Valenzatico e il Gruppo Ramini. Il ritrovo come sempre al circolo di Valenzatico, il tragitto decisamente sofferto e ricco di emozioni. Gli amici, circa 40 ciclisti, hanno deciso di raggiungere il luogo dell’incidente in cui il 12 marzo ha perso la vita Gabriele Niccolai in un tragico scontro con una moto. Era una domenica come tante altre, solito ritrovo e solito giro in bici giusto per passare qualche ora tra amici.

Appena partiti Gabriele si era aggregato ad altri tre ciclisti che invece avevano deciso di compiere un altro giro per poi infine tornare indietro scendendo da Ginestra Fiorentina e dal Grillaio dove è successo l’incidente. Un dramma che ha gettato nello sconforto la famiglia e tutti quelli che lo conoscevano. I chilometri che hanno separato il gruppo da quel punto maledetto sono stati in assoluto i più difficili e pesanti che abbiano mai percorso. Inevitabile durante la pedalata non pensare a Gabriele, alla sua simpatia, alla sua disponibilità, alla sua capacità di farsi voler bene da tutti e, inevitabilmente, alla sua tragica scomparsa. Il gruppo raggiunto il punto dell’incidente si è fermato per rendere omaggio a Gabriele, tutti giù dalla biciclette, in silenzio, ognuno assorto nei propri pensieri e tutti uniti nel ricordo di Gabriele.

Del resto non c’era modo migliore per ricordarlo visto che Gabriele aveva una grande passione per la bicicletta e ad omaggiarlo c’era non solo il gruppo con cui ultimamente condivideva questa passione, il Velo Club di Valenzatico, ma anche il vecchio club del Gruppo Ramini. Domenica gli amici con cui Gabriele condivideva la passione per la bicicletta c’erano tutti ed erano lì per lui.