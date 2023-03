"Condividiamo il nostro dolore" Appello alla famiglia di Niccolai

Lucia Farina – la moglie dell’imprenditore pratese morto nello scontro moto-bici di domenica a Lastra a Signa – vorrebbe incontrare la vedova e la figlia dell’altra vittima, Gabriele Niccolai, "per abbracciarle e condividere un po’ di dolore". E ieri durante il funerale del centauro ha chiesto al parroco di Poggio, don Sergio Cristo, di far avere il messaggio alla famiglia che vive a Pistoia. "In questi giorni di dolore – ha detto don Sergio – Lucia ha espresso il desiderio di incontrare la famiglia di Gabriele Niccolai perché anche loro stanno vivendo lo stesso dolore".

Tanta commozione ma anche tante parole di speranza pronunciate dai parroci, don Helmut Szeliga di San Giusto e don Sergio Cristo. Il tratto della via Vecchia Pisana, fra Lastra e Malmantile, dove è avvenuto il terribile incidente è molto pericoloso, e il destino ha voluto che quella mattina, per cause ancora da accertare, l’imprenditore si sia scontrato con il ciclista Niccolai di 57 anni. Non c’è stato scampo per nessuno dei due.

I funerali del 57enne originario di Bottegone si sono svolti mercoledì, in una chiesa di San Michele Arcangelo che non è riuscita ad accogliere tutti coloro che volevano tributare un ultimo saluto a Gabriele. La bara è stata portata a spalla dai colleghi dell’Agraria Checchi: sopra campeggiava una maglia della Fiorentina, altra sua grande passione dopo il ciclismo. Uno sportivo a tutto tondo insomma, così come don Piergiorgio Baronti, che ha officiato la partecipata funzione.

Come detto, resta ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente: all’altezza di Ponte Torto è avvenuto lo scontro frontale che ha ucciso entrambi sul colpo. I carabinieri della stazione di Lastra a Signa e della compagnia di Signa hanno effettuato tutti i rilievi del caso per raccogliere elementi utili a ricostruirne la dinamica: in assenza di testimoni però, il lavoro si prospetta estremamente difficile.

Maria Serena Quercioli