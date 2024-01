Crollo al matrimonio, la proprietà dell’ex convento: “Addolorati e sgomenti, siamo vicini agli sposi e ai feriti”

Pistoia, 14 gennaio 2024 - “Il più sincero dolore e la più sentita vicinanza agli sposi e alle persone che sono rimaste ferite. È stato un tragico e imprevedibile evento, non riusciamo a comprendere come sia accaduto”. Così le famiglie Tonti e Fabbrini, proprietarie del Convento di Giaccherino, dopo la drammatica festa di nozze di sabato sera con decine di feriti per il crollo di un solaio.

“Siamo attoniti e sgomenti – aggiungono - Desideriamo essere vicini ai due giovani sposi e alle famiglie coinvolte in questa tragedia che ha scosso tutti noi e il personale che lavora nella struttura. Siamo a completa disposizione della magistratura e delle autorità - proseguono le famiglie Tonti e Fabbrini - affinché sia fatta chiarezza. Desideriamo ringraziare sentitamente il personale del 118, i vigili del fuoco e tutte le forze dell’ordine, assieme al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e agli assessori, per il pronto intervento nel luogo dell’evento”.