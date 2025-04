Cesare Cremonini e la chitarra firmata Paoletti: “La userà nel prossimo tour, un design unico”

Quarrata (Pistoia), 9 aprile 2025 – “Cesare Cremonini è venuto da noi in azienda perché stiamo lavorando a un progetto per preparare la chitarra che userà nel prossimo tour. Uno strumento progettato insieme a lui su misura, con un design esclusivo. Ma preferiamo lasciare a lui stesso l’onore di svelare come sarà questa chitarra particolare quando sarà finita”. Spiega così Filippo Martini, manager della Paoletti Guitars, realtà artigianale di Quarrata ed eccellenza nella produzione di chitarre famosa a livello mondiale, l’arrivo di Cesare Cremonini di ieri mattina nell’azienda di via Palatucci. La visita è stata documentata dallo stesso cantautore bolognese con una serie di video pubblicati su Instagram. La Paoletti quest’anno non sta lavorando solo con Cremonini, ma anche con altri musicisti, come Jovanotti e i Pinguini Tattici Nucleari. “Ci stiamo muovendo nel panorama musicale nazionale e siamo molto soddisfatti nel vedere che artisti noti e apprezzati dal pubblico hanno deciso di abbracciare il marchio e la filosofia di Fabrizio Paoletti – prosegue Martini – anche il fatto che Cremonini abbia deciso di anticipare sulle sue pagine social il lavoro che stiamo facendo per lui è un’ulteriore conferma di come l’azienda stia ottenendo apprezzamenti sempre più positivi”. Nel video Cremonini mostra il corpo ancora da completare di una Telecaster e dice “Così nascono le nostre chitarre”, e mentre gira all’interno dell’azienda viene accompagnato dove vengono trattati i vari manici delle chitarre.

Cesare Cremonini in visita all’azienda di Quarrata: qui nella foto è insieme all’artigiano Fabrizio Paoletti

Ci sono diversi manici appesi a un sostegno e il cantautore scherza: “Si asciugano le chitarre come i culatelli”, suscitando il sorriso di Paoletti mentre gli mostra come viene realizzato il procedimento per arrivare al colore di un manico finito. In un altro video Cremonini spiega la nascita e il successo dell’azienda di Quarrata: «Il signor Paoletti tanti anni fa ha scommesso su un’idea pazza di mettere a posto le chitarre degli amici. Passo dopo passo, con la forza della Toscana nel cuore, e questo fa la differenza, che è toscano, ha creato questa azienda meravigliosa che produce chitarre custom di una pregevolezza ammirata da tutti i più grandi artisti e musicisti internazionali. Oggi è una realtà quasi più famosa all’estero che in Italia». La visita di Cremonini conferma la fama dell’azienda di Quarrata. Un’idea di successo del titolare pratese Paoletti. Tra le tante creazioni degne di nota, oltre quelle realizzate per Sanremo, si ricordano dieci chitarre elettriche realizzate in occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo. Per un evento esclusivo che si è tenuto a Venezia erano stati creati dieci pezzi unici, ricoperti da un mosaico fatto interamente a mano che raffigura Marco Polo. Una è stata acquistata da Johnny Depp.