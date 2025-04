“Questa è la forza della Toscana”: Cesare Cremonini incantato dalle chitarre del super artigiano

Quarrata (Pistoia), 8 aprile 2025 – C’è un ospite speciale alla Paoletti Guitars, realtà artigianale di Quarrata e eccellenza nella produzione di chitarre famosa a livello mondiale. Cesare Cremonini ha visitato l’azienda, facendo un tour tra le creazioni della famiglia di Fabrizio Paoletti. A documentare il tutto lo stesso cantautore bolognese con una serie di video pubblicati su Instagram.

Cesare Cremonini alla Paoletti Guitars, realtà artigianale di Quarrata e eccellenza nella produzione di chitarre nota a livello internazionale (Dal video di Cesare Cremonini pubblicato su Instagram)

“Così nascono le nostre chitarre”, dice Cremonini mentre mostra il corpo ancora da completare di una Telecaster. Il tour prosegue e Cremonini viene accompagnato nel luogo dove vengono trattati i vari manici delle chitarre. Ci sono una serie di manici appesi a un sostegno e il cantautore scherza: “Si asciugano le chitarre come i culatelli”. Ride il titolare mentre gli mostra come viene realizzato il procedimento per arrivare al colore di un manico finito.

Cesare Cremonini e Fabrizio Paoletti (Dal video di Cesare Cremonini sui social)

In un altro video, ancora pubblicato sui social, Cremonini spiega la nascita e il successo dell’azienda di Quarrata: “Il signor Paoletti tanti anni fa ha scommesso su un’idea pazza di mettere a posto le chitarre degli amici. Passo dopo passo, con la forza della Toscana nel cuore, e questo fa la differenza, che è toscano (sorride Cremonini, ndr) ha creato questa azienda meravigliosa che produce chitarre custom di una pregevolezza ammirata da tutti i più grandi artisti e musicisti internazionali. Oggi è una realtà quasi più famosa all’estero che in Italia”.

Fabrizio Paoletti nel suo laboratorio di Quarrata con una delle chitarre ricoperte da un mosaico fatto a mano

La visita di Cremonini conferma la fama dell’azienda di Quarrata. Un’idea di successo del titolare pratese Paoletti. Tra le tante creazioni degne di nota, oltre quelle realizzate per il Festival di Sanremo, si ricordano dieci chitarre elettriche realizzate in occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo. Per un evento esclusivo che si è tenuto a Venezia erano stati creati dieci pezzi unici, ricoperti da un mosaico fatto interamente a mano che raffigura Marco Polo. Una di queste uniche creazioni è stata acquistata da Johnny Depp.