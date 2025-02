All’asta chitarra autografata da Vecchioni e De Gregori

Da un lato uno strumento musicale unico al mondo, realizzato dall’azienda toscana Paoletti Guitars con legno di castagno recuperato da antiche botti di vino locale e impreziosito dagli autografi di due mostri sacri del cantautorato italiano come Roberto Vecchioni e Francesco De Gregori, e dall’altro una maglietta griffata Ant e ricoperta dalle firme degli artisti presenti all’edizione pratese dello Yoga Radio Bruno Estate 2024 (Aka Seven, Alex Wyse, Ermal Meta, Leo Gassmann, Piero Pelù, Shade, Il Tre, Sarah, Maninni, Darin, BNKR44, Benji&Fede). Sono questi i due prestigiosi lotti che Fondazione Ant, ente di riferimento del Terzo Settore italiano nei campi dell’assistenza domiciliare ai malati di tumore e della prevenzione oncologica, metterà all’incanto sulla nota piattaforma digitale di aste benefiche Charity Stars, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle sue attività assistenziali nella Provincia di Prato e con una base d’asta, rispettivamente, di 2.500 e 200 euro. I due lotti sono visibili al link https://www.charitystars.com/foundation/fondazione-ant-italia-onlus/. Nel primo caso, si parla di una chitarra modello 500 Lounge HH Bianco, in legno scelto di castagno proveniente da botti per la vinificazione, come da marchio di fabbrica dell’azienda guidata da Fabrizio Paoletti. La quale, negli ultimi anni, ha avuto l’onore di vedere i suoi prodotti nelle mani di star della musica mondiale come Keith Richards, Roger Waters, Johnny Depp, Slash dei Guns’n’Roses e Joe Perry degli Aerosmith, oltre che in quelle, fra gli altri, dei nostrani Ligabue, Elisa e Pinguini Tattici Nucleari. Ma, chiaramente, le firme della coppia d’eccezione De Gregori/Vecchioni, per qualunque appassionato del genere, non hanno prezzo. Nel secondo caso, parliamo invece di una t- shirt di cotone taglia M, di colore verde intenso, con logo bianco celebrativo del 45esimo anniversario di Fondazione Ant sul lato sinistro del petto e slogan emozionale Ant sulle spalle. Sparse sul lato posteriore della maglietta, stanno le firme di nomi vecchi e nuovi della musica italiana (da Piero Pelù a Ermal Meta), raccolte lo scorso agosto, grazie al supporto di Radio Bruno e Fonderia Cultart, fra gli ospiti della data pratese della kermesse Yoga Radio Bruno Estate 2024.