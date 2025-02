Quarrata va a Sanremo. La chitarra di Paoletti. Con le firme dei big. All’asta per gli ospedali

Non poteva mancare al festival della canzone italiana di Sanremo, che è uno degli eventi più importanti per gli addetti ai lavori in ambito musicale: è Paoletti Guitars, realtà artigianale di Quarrata e eccellenza nella produzione di chitarre nota a livello internazionale, presente con le sue creazioni di nicchia. L’azienda è del pratese Fabrizio Paoletti. Come già aveva fatto lo scorso anno, l’azienda porta una delle sue creazioni più esclusive: la 500 Lounge 2 P90 Ice-burst, una chitarra unica nel design e nei materiali utilizzati.

In collaborazione con Radio Italia e con Mattia Villardita - il giovane divenuto conosciuto alle cronache perché da anni si reca travestito da Spiderman negli ospedali pediatrici per portare un po’ di svago ai piccoli ricoverati che stanno affrontando dolorose battaglie, (attività che gli ha valso il titolo di Cavaliere della Repubblica italiana) - la chitarra sarà a disposizione per essere autografata dai protagonisti del Festival. Tutti i musicisti che passeranno dalla postazione di Radio Italia adiacente all’Ariston saranno invitati a apporvi il loro autografo. E qualcuno l’ha già fatto, come Achille Lauro, Gabbani, Elodie e Noemi.

Al termine della kermesse lo strumento sarà messo all’asta sulla piattaforma CharityStars e i fondi raccolti andranno a sostenere progetti di Umanizzazione delle Cure, destinati a migliorare l’esperienza ospedaliera dei bambini nelle strutture del Gruppo San Donato,in Lombardia. Un’iniziativa che si unisce alla missione di Paoletti Guitars: unire la bellezza dell’arte e della musica a un impatto positivo e concreto sulla società. Lo scorso anno, la chitarra Paoletti dedicata al Festival di Sanremo 2024 aveva raccolto circa 9mila euro, contribuendo a un’iniziativa che ha avuto effetti tangibili negli ospedali pediatrici. Ancora una volta con l’iniziativa della chitarra firmata dai vip e dai nomi più noti e importanti della musica, nasce un’opportunità che potrà fare la differenza: chi si aggiudicherà lo strumento oltre a portare a casa un’opera d’arte con tutti gli autografi, avrà dato un contributo benefico importante alla società. Ma dal momento che la musica è la protagonista nell’azienda Paoletti, una delle chitarre prodotte a Quarrata sarà nelle mani del chitarrista della Rai Pietro Posani, membro dell’orchestra del Festival.

"Noi di Paoletti Guitars, con la nostra produzione artigianale, abbiamo avuto la possibilità di essere anche sul palco del Festival di Sanremo - ha spiegato lo stesso Fabrizio Paoletti, fondatore e titolare della ditta – la nostra presenza quindi sarà tra gli artisti e appassionati di musica di ogni parte del mondo. La chitarra che risuona tra le note dell’orchestra Rai e quella che sarà messa all’asta sono simboli della nostra passione per la musica e del lavoro di alto artigianato che si fondono con un impegno concreto verso la comunità".

Daniela Gori