Chiesa di San Francesco, approvato il progetto. Presto parte il restauro

Pistoia, 28 agosto 2025 – La chiesa di San Francesco, patrimonio storico e luogo di culto, di proprietà del Comune di Pistoia, è stata inclusa tra gli edifici assegnatari di finanziamenti da fondi Pnrr (realizzazione di interventi di sicurezza sismica dei luoghi di culto, torri e campanili) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e assegnati dal Ministero della Cultura. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza sismica della chiesa per un importo complessivo di 500.000 euro. Gli interventi partiranno dopo l’individuazione di un’impresa attraverso una gara di appalto e miglioreranno la sicurezza sismica dell’edificio, risolvendo i problemi di infiltrazioni meteoriche e il conseguente ammaloramento di elementi lignei.

“Non si tratta solo di un miglioramento strutturale – ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini – ma di un’azione volta a tutelare un patrimonio storico e luogo di culto di grande valore. San Francesco è parte integrante della storia e dell’identità della città. La chiesa è una delle più importanti opere appartenenti agli ordini Mendicanti in Italia risalente al 1200, caratterizzata da elementi architettonici e da affreschi e decori che la rendono unica”.

Il progetto prevede una serie di interventi, tra cui la rimozione e la sostituzione di materiali deteriorati, il rinforzo della muratura e il consolidamento delle strutture lignee, con particolare attenzione agli elementi in legno danneggiati. Verranno inoltre installati rinforzi metallici per migliorare la risposta sismica e garantire una maggiore resistenza delle strutture. Le indagini condotte su documenti d’archivio hanno permesso di apportare gli interventi migliorativi delle condizioni al contorno sulla parti collegate agli interventi effettuati tra il 1958 e il 1971, anche con la sostituzione di elementi ammalorati fornendo le basi per un progetto che rispetta le normative vigenti e risponde alle necessità di conservazione del patrimonio.