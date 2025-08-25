Che folla per San Bartolomeo. Tra benedizioni, giochi e ’pippi’

Il meteo grigio non ha turbato il weekend più colorato dell’anno, che celebra la festa più attesa da tutti i bambini pistoiesi: San Bartolomeo. L’appuntamento classico che segna la fine dell’estate, con la consapevolezza che fra poco ricomincerà la scuola, al quale nessuno vuol mancare.

Una festa con una duplice funzione: religiosa, visto che l’olio benedetto protegge i nostri piccoli, e ludico-culinaria perché non possono mancare i dolciumi come i tipici "Pippi" che vanno a comporre la corona di San Bartolomeo. Il cuore della manifestazione è stato, come da tradizione, la piazza del quartiere e il grande giardino antistante la chiesa, entrambi animati dai coloratissimi banchi di giocattoli e dolciumi con la mitica corona, ovvero una collana composta da biscotti di pasta frolla (i "Pippi" appunto) alternati a confetti, caramelle e cioccolatini che i bambini si mettono poi al collo.

Sabato i primi vespri e la benedizione dell’olio, seguiti dalla Santa Messa. Ieri la giornata clou, con altre tre Sante Messe, di cui una officiata dal Vescovo Monsignor Fausto Tardelli, nonché la benedizione dei fedeli, a orari scaglionati dalla mattina alla sera. Tutte le celebrazioni e le benedizioni si sono svolte nel giardino della chiesa di San Bartolomeo. Migliaia le presenze registrare nel quartiere per i due giorni di festa. E a farla da padrona, ovviamente, tantissimi bambini col sorriso sulle labbra.

