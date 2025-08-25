Che folla per San Bartolomeo. Tra benedizioni, giochi e ’pippi’

Il rompicapo del centrodestra

25 ago 2025
SAVERIO MELEGARI
Il meteo grigio non ha turbato il weekend più colorato dell’anno, quello della festa dei bambini. Migliaia le presenze registrare nel quartiere nei due giorni del tradizionale appuntamento.

Il meteo grigio non ha turbato il weekend più colorato dell’anno, che celebra la festa più attesa da tutti i bambini pistoiesi: San Bartolomeo. L’appuntamento classico che segna la fine dell’estate, con la consapevolezza che fra poco ricomincerà la scuola, al quale nessuno vuol mancare.

Una festa con una duplice funzione: religiosa, visto che l’olio benedetto protegge i nostri piccoli, e ludico-culinaria perché non possono mancare i dolciumi come i tipici "Pippi" che vanno a comporre la corona di San Bartolomeo. Il cuore della manifestazione è stato, come da tradizione, la piazza del quartiere e il grande giardino antistante la chiesa, entrambi animati dai coloratissimi banchi di giocattoli e dolciumi con la mitica corona, ovvero una collana composta da biscotti di pasta frolla (i "Pippi" appunto) alternati a confetti, caramelle e cioccolatini che i bambini si mettono poi al collo.

Sabato i primi vespri e la benedizione dell’olio, seguiti dalla Santa Messa. Ieri la giornata clou, con altre tre Sante Messe, di cui una officiata dal Vescovo Monsignor Fausto Tardelli, nonché la benedizione dei fedeli, a orari scaglionati dalla mattina alla sera. Tutte le celebrazioni e le benedizioni si sono svolte nel giardino della chiesa di San Bartolomeo. Migliaia le presenze registrare nel quartiere per i due giorni di festa. E a farla da padrona, ovviamente, tantissimi bambini col sorriso sulle labbra.

S.M.

