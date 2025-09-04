Che fatica fare sport. Pochi impianti e piccoli. Ressa nelle palestre. Le scelte della Provincia

Dopo l’analisi che La Nazione ha fatto nei giorni scorsi alla luce delle assegnazioni degli spazi negli impianti sportivi comunali nel capoluogo per le varie società che ne hanno fatto richiesta, è stata ufficializzata anche la ripartizione per quel che concerne le strutture in capo alla Provincia (nella foto piccola, il presidente Luca Marmo), esclusivamente palestre, con due riferimenti alla Valdinievole, specificatamente a Montecatini Terme. Un quadro sicuramente incompleto e tutt’altro che incoraggiante, visto che nell’elenco non possono far parte l’Auditorium di via Panconi chiuso dal dicembre scorso in quanto inagibile e al momento tutt’altro che in rampa di lancio per tornare ad essere utilizzato dalle società sportive, così come la vicina palestra "Silvano Fedi" che doveva già essere tornata disponibile da quasi un anno e che invece, come minimo, potrebbe essere inaugurata a Natale. In questa situazione, pertanto, in città sono sostanzialmente due gli impianti più sfruttati.

Il primo è la palestra "Einaudi" che vede occupazione sostanzialmente totale da parte delle squadre dei più piccolini del Pistoia Basket Junior (tutti i pomeriggi della settimana dalle 15.30 alle 21.30) con alcune minime incursioni serali di Bottegone Basket Junior, Lella e Olympia Montale. La seconda è la palestra del Liceo scientifico, immersa in cantieri e impalcature, che resta il quartier generale dell’Endas Pistoia (esclusivamente settore giovanile pallacanestro) con piccole presenze di Wolf, Audax e Pistoia Doc (amatori).

Basket, judo e pallavolo animano, invece, la palestra più nuova presente su piazza ovvero la "Michelucci" di via dell’Anguillara, che però può ospitare soltanto allenamenti in quanto non ha le misure regolamentari per partite: Bottegone, Wolf, Lella, Judo Kodokan, Milleluci e Ibbw le assegnatarie dei vari orari.

Adiacente al plesso "Einaudi", poi, c’è anche la palestra da dimensioni ridotte dedicata a karate, tennistavolo e i ritrovi per la Compagnia dell’Orso. Altrettanto piccola è anche la "Petrocchi" e qui si pratica solo pallavolo con La Fenice e Avis che si dividono le ore assegnate. E poi la tensostruttura a servizio del "Barone de’ Franceschi" in via Dalmazia che, ogni pomeriggio, vede alternarsi Olimpia Pistoiese, ancora Compagnia dell’Orso, Endas, La Fenice e Pistoia Roller (pattinaggio).

Infine, le due strutture della Valdinievole: al liceo "Salutati" tutti i pomeriggi ci sono gli Shoemakers Monsummano dalle 15.30 alle 20, in aggiunta ancora pallacanestro con Montecatini e poi Pieve Volley e sempre da Monsummano il calcio a 5 e a 7. All’Alberghiero, inoltre, escluso rare eccezioni (karate) tutta pallavolo con la Pieve.