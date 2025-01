Debutta in Toscana lo strumento che vede chi usa il cellulare alla guida: “Ma non serve a fare cassa”

Agliana (Pistoia), 23 gennaio 2025 – Il Comune di Agliana è il primo in Toscana a dotarsi di un sofisticato strumento per rilevare la mancanza delle cinture di sicurezza e l’uso del cellulare alla guida. Si chiama Seat Belphone Detector ed è un documentatore di infrazioni al Codice della Strada. L’hardware della telecamera è leggero e compatto e ne facilita l’installazione su portali e pali del semaforo. E’ conforme alla normativa sul rispetto della privacy di conducenti e passeggeri. La telecamera non identifica le persone perchè maschera i volti.

E’ però in grado di rilevare se gli occupanti indossano le cinture e se i conducenti usano il telefonino, sia in conversazione che per i messaggi. Acquisisce i numeri di targa e identifica marca e il modello dei veicoli. Funziona di giorno e di notte e in tutte le condizioni atmosferiche. Se non viene rilevata alcuna violazione, la telecamera cancella automaticamente le immagini. Ad Agliana è già in funzione in via Berlinguer (strada che confluisce sulla Statale 719 Pistoia-Prato), ma trattandosi di una telecamera mobile, potrà essere spostata. E’ uno strumento innovativo e Agliana è il primo comune della Toscana ad averlo installato. Dal Comune e dal comando della polizia locale assicurano che non è per incassare multe, ma ha una funzione educativa e di prevenzione, in particolare perché il mancato uso delle cinture di sicurezza, oppure la guida utilizzando il cellulare hanno un impatto significativo sugli incidenti stradali. Secondo le statistiche, conducenti e passeggeri dei veicoli che non indossano le cinture hanno probabilità molto inferiore di sopravvivere rispetto a chi le indossa regolarmente. L’uso del telefonino durante la guida può distrarre e, secondo i dati Istat, sono in aumento gli incidenti causati da questa violazione.

L’intervista alla comandante: come funziona lo strumento

Abbiamo parlato di questa innovazione con la comandante della polizia municipale di Agliana, Maria Pignatiello. Ci dica prima di tutto, come è nata l’idea di dotarsi di questo strumento? «Avevamo un autovelox a noleggio che ad Agliana, vista la conformazione del territorio, non era molto utilizzato. Ho chiesto alla ditta che ci aveva noleggiato l’autovelox se c’erano altri strumenti, magari innovativi, per sostituire l’autovelox. La ditta ci ha proposto questo documentatore di infrazioni, dicendo che era innovativo e, al momento, utilizzato da pochi Comuni in Italia. Mi sono incuriosita e, in accordo con l’amministrazione comunale, abbiamo deciso di sostituire il prodotto, e restituendo l’autovelox abbiamo pagato circa la metà l’Sbd».

La comandante della polizia municipale di Agliana, Maria Pignatiello

E’ necessario segnalare la presenza di questo strumento?

«E’ un dispositivo nuovo e al momento non è previsto obbligo di segnaletica, però provvederemo a mettere un cartello per segnalare che la zona è soggetta a controlli delle violazioni al Codice della Strada». La sanzione scatta in automatico? «La sanzione non viene rilevata in automatico. Si tratta di un documentatore che trasmette in pochi secondi la violazione sul tablet della pattuglia. Ci sarà la presenza di una pattuglia a valle per l’accertamento. Se non è presente la pattuglia non ci sono sanzioni. Non è uno strumento per fare cassa, ma educativo e a scopo di prevenzione».

Chi non allaccia le cinture viene immortalato dalle telecamere anche sul sedile posteriore?

«No, lo strumento rileva solo il conducente e il passeggero sul sedile anteriore, ma l’obbligo delle cinture è anche per i passeggeri sul sedile posteriore»

Per l’uso del telefono cellulare come funziona la rilevazione?

«In pratica viene rilevato il conducente che ha tra le mani il telefonino, sia in conversazione, sia per lettura o invio di messaggi».

Le statistiche indicano per l’uso del telefonino alla guida, un’alta percentuale di incidenti. Le risulta?

«Per noi è difficile stabilirlo perché interveniamo quando il fatto è avvenuto e nessuno ammette l’uso del telefonino. In caso di sinistri gravi, questo viene accertato successivamente dalla Procura. Però, secondo i dati Istat, attualmente l’uso del telefonino sarebbe causa del venti per cento circa degli incidenti. Qualche anno fa era de quindici per cento».

Piera Salvi