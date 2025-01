Cellulari al volante. C’è il nuovo rilevatore per gli indisciplinati. Scova anche chi non usa le cinture

Agliana (Pistoia), 22 gennaio 2025 - E’ già in funzione in via Berlinguer, il Seat Belphone Detector, si tratta di uno strumento innovativo (Agliana è il primo comune in Toscana ad averlo installato) che rileva se gli occupanti dei veicoli indossano le cinture di sicurezza e se i conducenti usano il telefonino, sia in conversazione che per la messaggistica. Funziona di giorno e di notte e in tutte le condizioni atmosferiche. Trattandosi di una telecamera mobile potrà essere spostato in altre strade.

Il report della Polizia municipale

“Ha un costo di 25mila euro – informa Fabrizio Baroncelli, vice sindaco e assessore alla polizia municipale e sicurezza – ma lo abbiamo acquistato a metà prezzo restituendo l’autovelox, che non trova un utilizzo ottimale sulle strade del territorio aglianese. Il Seat Belphone Detector non è un dispositivo installato per fare cassa ma per la sicurezza – spiega Baroncelli -. In particolare l’uso del cellulare alla guida è tra le maggiori cause d’incidenti perché causa distrazioni”.

Nel report presentato ieri dalla comandante della polizia municipale Maria Pignatiello, si rilevano 71 sinistri stradali, 174 posti di controllo, 3.759 violazioni accertate, 17 sopralluoghi edilizi, 57 notizie di reato, 154 violazioni all’autorizzazione della sosta invalidi,163 ordinanze per viabilità, 103 accessi agli atti, 568 residenze, 25 accertamenti per la questura, 77 richieste di immagini da parte di carabinieri e polizia stradale.

Le attività di controllo della polizia locale continueranno in maniera costante, anche in relazione al nuovo codice della strada, per garantire sicurezza. La comandante della polizia municipale, Maria Pignatiello, nell’illustrare il report delle attività svolte nel 2024, ha premesso: “E’ una relazione che fornisce gli strumenti di valutazione per una analisi dell’attività della polizia municipale. E’ un report non esaustivo dell’attività compiuta. Un quadro trasparente di un’organizzazione complessa, dove capitale umano e componente tecnologica si compenetrano, con lo scopo di offrire spunti di riflessione per crescere e migliorare, garantendo qualità della vita e quel servizio che è stato sempre un obiettivo primario della nostra amministrazione”.

Ha poi spiegato che l’attività della polizia locale spazia dal settore puramente amministrativo ad attività di polizia giudiziaria e ha rilevato che l’organico, composto dal comandante, otto agenti e un collaboratore amministrativo è “al di sotto del fabbisogno” ed ha comportato un “appesantimento del lavoro”. Ha quindi messo in luce la disponibilità del personale: “Che ha garantito il rispetto delle tempistiche delle scadenze normative e ha contribuito al funzionamento delle attività. L’amministrazione crede molto nel servizio della polizia locale ed ha investito reclutando un ulteriore agente al 31 dicembre 2024”. La comandante ha posto l’attenzione anche sulla sicurezza degli agenti. “E’ nata la necessità – ha informato Pignatiello – di implementare anche le tecnologie, dotandoli di body cam”.

Piera Salvi