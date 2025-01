Autovelox, postazioni "allargate". Occhio alle strade extraurbane

Grosseto, 14 ottobre 2021 - Occhio al conta chilometri quando si viaggia nelle strade extraurbane della provincia di Grosseto. La Prefettura ha infatti stabilito tutte le postazioni degli autovelox sulle strade: i controlli sono stati infatti ampliati anche alla Senese fino a Siena. Le pattuglie impiegate saranno quelle della Polizia municipale e della Stradale. Le strade principali dove verranno istallati gli occhi elettronici sono il tratto extraurbano tra Follonica e Grosseto sud (il venerdì e la domenica), il tratto che va da Grosseto sud al Chiarone di Capalbio e la Senese (da Grosseto al Petriolo).

La Prefettura di Grosseto ricorda inoltre le sanzioni che saranno comminate a chi incorre nella violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada: superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h ma anche sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Il superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 chilometri orari e di non oltre 40 chilometri orari verranno sanzionati con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. Il superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 40 chilometri orari ma di non oltre 60 i limiti massimi di velocità la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108.