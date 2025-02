Cantiere in via Lucchese, Confcommercio: "Rispetto dei tempi"

"Il cantiere che si aprirà in via Lucchese, seppure ampiamente annunciato, si inserisce in un contesto di lavori che già insistono sul territorio, generando preoccupazione. I tempi delle opere devono essere certi e, nel frattempo, va studiata una viabilità alternativa congrua". Lo afferma Confcommercio, intervenendo sui prossimi lavori di consolidamento sulla via che collega Buggiano e Uzzano, un’arteria difficilmente sostituibile.

"Sappiamo bene – spiega Confcommercio – come e quanto il territorio stia già soffrendo per il protrarsi delle opere a Ponte all’Abate. Questo nuovo cantiere rallenterà inevitabilmente la circolazione e andrà a generare nuovi disagi: per quanto sia inevitabile, è comunque fondamentale prevedere delle contromisure efficaci. Abbiamo già chiesto di salvare il periodo della Pasqua: la chiusura a senso unico alternato dovrebbe avvenire nella settimana successiva, perché quello è naturalmente un periodo di lavoro intenso per le attività. Oltre a questo, abbiamo richiesto anche la presenza dei movieri per quelli che saranno i momenti di maggior traffico".

"Troppe aziende del territorio – continua la nota – versano già in condizioni di difficoltà. Le istituzioni, di concerto con le associazioni e le imprese, devono lavorare per ridurle. Per questo riteniamo essenziale che il cronoprogramma dei lavori (si parla di un periodo dai tre ai quattro mesi) venga rispettato al dettaglio, senza che si verifichino quegli slittamenti ai quali stiamo assistendo altrove e che compromettono il futuro stesso delle imprese".

"Oltre a questo, – si chiarisce – dovremo studiare attentamente tutte le migliori ipotesi di viabilità alternativa, per evitare che le aziende che si trovano nei dintorni, e quelle che vengono abitualmente raggiunte passando per la via Lucchese, vengano eccessivamente penalizzate dalla chiusura totale della strada. Le opere pubbliche sono certamente necessarie, ma non devono svolgersi a danno del tessuto economico locale".