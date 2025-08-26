Cade dalla bici mentre fa downhill all’Abetone, 16enne in gravi condizioni

Abetone, 26 agosto 2025 – Una ragazza di 16 anni è ricoverata all’ospedale Meyer di Firenze in condizioni gravi dopo una caduta dalla mountain bike. E’ successo nella giornata di oggi, 26 agosto, su uno dei trail dell’Abetone, in provincia di Pistoia.

La ragazza, fiorentina, stava affrontando una sessione di downhill, una disciplina molto praticata dagli amanti delle due ruote che richiede preparazione e sangue freddo. Per cause ancora da accertare, la ragazza è caduta in un tratto di discesa molto ripido ed ha riportato numerosi traumi. E’ riuscita ad arrivare da sola alla fine della pista, ma poi ha perso i sensi a causa delle ferite.

Immediati i soccorsi: la 16enne è stata trasportata d'urgenza a Careggi con l’elisoccorso, dove è arrivata in condizioni piuttosto gravi. Le autorità sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.