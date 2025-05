Pistoia, sequestrati quasi 900 oggetti tra bracciali e decorazioni: privi dei requisiti di sicurezza

Pistoia, 13 maggio 2025 – Maxi sequestro di articoli non conformi agli standard di sicurezza. E’ avvenuto a Pistoia grazie ai controlli sempre più serrati messi in atto dalla guardia di finanza, che ha sequestrato 884 oggetti pericolosi e smascherato tre esercizi commerciali che vendevano prodotti privi delle indicazioni obbligatorie su materiali e provenienza.

Bracciali, orecchini, decorazioni pasquali e accessori tessili sportivi sono finiti sotto sequestro per violazioni delle normative europee e nazionali. I finanzieri del gruppo di Pistoia e della compagnia di Montecatini Terme hanno scoperto irregolarità in un negozio di bigiotteria, in un punto vendita di una nota catena commerciale e in un grande magazzino di Massa e Cozzile. Per i titolari scatteranno ora sanzioni fino a 25.823 euro per singola violazione. In un caso, le multe ammontano fino a 3.500 euro, con possibilità di pagamento in misura ridotta.