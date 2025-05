Borse e Rolex: tutto falso. Affare da mezzo milione

Un giro d’affari di quasi mezzo milione. Controlli anti abusivismo della guardia di finanza durante le feste e i lunghi ponti che hanno portato in città tanti turisti. I militari si sono concentrati soprattutto sulle zone più frequentate, come l’area monumentale e la Stazione. I finanzieri del Comando provinciale di Pisa hanno sequestrato oltre 55mila articoli contraffatti (55.204). In particolare borse, etichette, orologi e vari accessori. Nel quartiere Stazione, i baschi verdi dopo un breve pedinamento, hanno bloccato un 32enne di origini senegalesi. Perquisito, nello zaino aveva diverse etichette risultate contraffatte. Cartellini di case di moda famose in tutto il mondo, tra cui Stone Island, Woolrich, The North e Yves Saint Laurent. Secondo quanto hanno ricostruito gli investigatori, erano pronte per essere consegnate a chi le avrebbe applicate sui capi di abbigliamento che poi sarebbero finiti sul mercato nero. Dalla strada alla casa dove abita l’uomo. Durante la perquisizione domiciliare, i finanzieri hanno trovato e sequestrato, oltre 50.000 tra cartellini, targhette e distintivi falsi.

In un secondo posto di blocco, vicino al comune di Cascina, è stato fermato un furgone condotto da un 43enne, anche lui di origini senegalesi. L’uomo, alla vista dei militari, avrebbe cominciato a essere nervoso; nel mezzo sono state rinvenute 114 borse ritenute di "pregevole fattura" che imitavano importanti brand come Gucci, Miu Miu e Bottega Veneta.

Il 32enne e il 43enne sono stati denunciati per i reati di vendita di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode in commercio. Ma c’è stata anche una terza operazione. Altri capi di abbigliamento e articoli di pelletteria con marchi contraffatti, ma anche finti orologi Rolex sono stati recuperati e sequestrati anche vicino a Piazza dei Miracoli dove molti articoli vengono venduti ai visitatori. Qui i finanzieri hanno sorpreso proprio alcuni ambulanti non regolari che proponevano la merce taroccata ai turisti.

Il giro d’affari scoperto, dai calcoli e dalla valutazione delle marce, avrebbe fruttato circa 400mila euro.

A. C.