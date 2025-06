Attaccata dal pitbull. La bimba azzannata all’addome e alle gambe: “Ma non rischia la vita”

Agliana (Pistoia), 1 giugno 2025 – «Ringraziamo per l’azione di grande coraggio chi ha prestato i primissimi soccorsi alla bambina e alla nonna». Sono le parole di gratitudine della comandante della polizia municipale di Agliana, Maria Pignatiello che venerdì, avvertita dal 118, si è recata immediatamente sul posto con la pattuglia. Dalle prime ricostruzioni, la piccola di appena due anni era in giardino con la nonna. Al momento di rientrare in casa sarebbe stata azzannata sulla porta da un pitbull di famiglia, per cause sconosciute.

La nonna, di 68 anni, nel tentativo di difendere la nipotina è stata a sua volta azzannata dall’animale. Le urla e il pianto hanno attirato l’attenzione di una vicina e di alcuni passanti che si sono diretti verso la porta della villetta di via Panaro, a San Michele. Si sono trovate di fronte a una scena drammatica, ma hanno avuto un grandissimo coraggio e slancio di umanità. Una persona avrebbe portato immediatamente la piccola in salvo e ha chiamato il 118, mentre le altre sarebbero riuscite a liberare la nonna che stava lottando con il cane, portandola al sicuro e chiudendo in casa il pitbull.

Un intervento audace e di grandissima generosità che sicuramente ha evitato che questo dramma potesse avere conseguenze ben più gravi. «Dobbiamo ringraziare queste persone – evidenzia Pignatiello – che hanno avuto grande coraggio, senso civico e generosità». La piccola sarebbe stata azzannata all’addome e alle gambe. E’ ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in prognosi riservata, ma è in condizioni stabili e non è in pericolo di vita. La nonna avrebbe riportato ferite in varie parti del corpo, all’arrivo dei soccorritori era sotto choc, ma cosciente. Anche lei è ricoverata in ospedale. In casa c’erano altri due cani della famiglia (un altro pitbull e un setter), tutti con regolare microchip. I tre animali sono stati presi in carico dal servizio veterinario dell’Asl per accertamenti sul loro stato di salute.

Le indagini sono a cura della polizia locale sotto la guida della comandante Pignatiello che ha svolto un sopralluogo nella casa e raccolto testimonianze. Atti che passeranno al vaglio della Procura di Pistoia. Come annunciato dal sindaco, Luca Benesperi, la comandante Pignatiello è stata promotrice di un corso gratuito rivolto ai proprietari di cani che sarà attivato a settembre. «Ci stiamo lavorando da marzo – riferisce la comandante –. E’ un progetto finalizzato all’incolumità pubblica e al rispetto della normativa che riguarda i cani». Piera Salvi