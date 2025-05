La comunità scossa. Il sindaco ferma tutto: "Corsi di supporto alle famiglie con i cani"

"Sospesi tutti gli eventi di stasera. Alla luce dei tragici avvenimenti accaduti questo pomeriggio, nel rispetto della famiglia e di chi in questo momento sta lottando per la vita, ho ritenuto opportuno, di concerto con la giunta e l’organizzazione, di sospendere tutti gli eventi programmati per stasera alla Ferruccia, Carabattole e parco Pertini. In questo momento non c’è nulla da festeggiare ma solo fare un grande silenzio e pregare affinché il buon Dio soccorra la piccolina e la nonna in questo difficile momento". E’ il triste comunicato pubblicato ieri pomeriggio dal sindaco di Agliana, Luca Benesperi, sulla sua pagina istituzionale Facebook, in seguito all’aggressione da parte di un pitbull di una bambina di due anni e della nonna di 68 anni. Le loro condizioni destano preoccupazione e apprensione in paese, soprattutto le condizioni della piccola, anche per la sua tenera età, che per cause che dovranno essere accertate, sarebbe stata azzannata per prima da un pitbull di famiglia. La nonna sarebbe stata a sua volta aggredita mente tentava di difendere la nipotina.

"Appena sono stato informato – riferisce Benesperi – mi sono recato immediatamente sul posto e vi sono rimasto fino all’ultimo. Confesso che non sono mai stato così scosso come in questo caso, anche perché è coinvolta una bambina di appena due anni, in condizioni stabili ma gravi. Abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi in programma per la serata del 30 maggio". Quella che avrebbe dovuto essere la prima, festosa serata dell’Estate Aglianese, è stata invece una serata di tristezza e apprensione. L’episodio, oltre all’angoscia per la bambina e la nonna, ha suscitato tra le persone, in particolare sui social, le più diverse reazioni in merito alla gestione degli animali. E’ riaffiorato anche un episodio completamente diverso e meno grave, ma che destò comunque preoccupazione, avvenuto alla fine di dicembre 2024 nei giardini pubblici di Ponte dei Bini. Due donne vennero trasportate all’ospedale San Jacopo perché erano state morse da un cane, che era accompagnato e regolarmente al guinzaglio. In quella occasione, l’animale era ai giardini pubblici accompagnato da due donne, una delle quali lo teneva al guinzaglio. Un’altra donna che si trovava nello stesso spazio verde, venne inaspettatamente azzannata alla mano dal cane. Le due accompagnatrici dell’animale si sarebbero prodigate per calmare il cane e soccorrere la persona ferita, ma anche una delle due venne azzannata a un polso.

"Come amministrazione comunale – afferma il sindaco Luca Benesperi – abbiamo da tempo all’attenzione un progetto rivolto ai proprietari dei cani, che si sta concretizzando. L’avremmo comunicato più avanti, ma posso già annunciare che a settembre dovrebbe partire un corso gratuito per i proprietari di cani. Un progetto a cui stiamo lavorando, curato dalla polizia municipale su proposta della comandante Maria Pignatiello". Il sindaco informa che per questo corso l’amministrazione comunale ha attivato il servizio veterinario dell’Asl e che, con il veterinario, ci saranno anche esperti nella gestione dei cani.

Piera Salvi