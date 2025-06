Avviamento al lavoro. Rapporto annuale

PISTOIAUn impegno diretto rivolto alla Giunta regionale della Toscana affinché venga dedicato, annualmente, un Rapporto dell’attività svolta per l’avviamento al lavoro, sia nelle aziende che nelle amministrazioni pubbliche, delle persone con disabilità psichica. È questo, in sintesi, quello che viene chiesto da una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale che vede come prima firmataria la consigliera pistoiese del Pd, Federica Fratoni (nella foto), assieme al capogruppo dem Vincenzo Ceccarelli.

"Sono contenta dell’approvazione di questo atto – ammette Fratoni - è fondamentale, infatti, che la Giunta si possa attivare all’interno delle proprie competenze per effettuare un monitoraggio costante sull’attività riguardante l’avviamento al lavoro di queste persone. Per quanto ci riguarda, la difesa dei diritti delle persone con disabilità è uno dei doveri che deve perseguire una società civile: è fondamentale istituire un gruppo di lavoro, con tutti i soggetti interessati, per promuovere alla Conferenza delle Regioni delle proposte di modifica della legge 68 da far pervenire al Governo". L’approvazione di questo documento, pertanto, vuole essere un primo tassello di indirizzo politico verso la Giunta, e di conseguenza a cascata gli organi competenti, per mettere in particolare evidenza l’apporto che persone con disabilità psichica forniscono nel mondo del lavoro.

"È necessario prevedere incontri periodici – conclude la consigliera del Pd, Federica Fratoni – per condividere i risultati del Rapporto e dei monitoraggi tra Arti, i vari coordinamenti e le associazioni. Del resto sono coloro che svolgono un lavoro importantissimo e, con i quali, penso che sia necessario far partire un percorso che possa discutere in maniera chiara questo tema".