Atleti in trasferta. Il campionato italiano si gioca a Terni

Sul palco da cui tradizionalmente tirano gli arcieri dei quattro rioni, in occasione del Palio della Città di Pescia, quest’anno non ci saranno alcuni degli atleti che, negli anni passati, sono stati grandi protagonisti della sfida. In questi giorni a Terni è in programma la fase finale del Campionato Italiano 3D, con 715 arcieri in gara, impegnati in tutte le categorie nelle cinque divisioni, arco Olimpico, Compound, Nudo, Istintivo e Longbow.

La Compagnia Arcieri Città di Pescia arriva in terra d’Umbria determinata a cercare di fare l’ultimo passo nella corsa verso la Stella di Diamante della Federazione Italiana Tiro con l’Arco, destinata alle società che hanno vinto 100 titoli nazionali, e con i quindici atleti qualificati é una delle società più rappresentate. Grazie ai 99 scudetti messi in bacheca fino a oggi, nella sede di via Mentana, il club preseduto da Marco Centini è, attualmente, la società più vincente della Toscana, la decima a livello nazionale.

A Terni i pesciatini sono in gara sia nelle prove individuali che in quelle a squadre e nei Mixed Team. Con l’arco Compound scenderanno sul campo di tiro Gianni Barducci, Tiziana Crocioni e Mirco Micucci, con il Longbow ci saranno Simone Ceccotti e Edoardo Ercolini, il gruppo più nutrito è quello in corsa con l’arco Nudo, con Giuseppe Basile, Marco Colombo, Giacomo Celli, Luca Rosellini, Estera Giannini, Luciana Pennacchi e Sabrina Stabile, oltre agli Juniores Paolo Fedi, Carlotta Rosellini e Giulia Zanoboni.

Lo scorso anno, a Oristano, un gruppo ridotto riuscì, comunque, a riportare a casa tre medaglie d’argento, una individuale e due a squadre. Obiettivo, nell’edizione ternana, migliorare il risultato ottenuto in Sardegna. Non sarà facile. Ma gli arcieri della Città di Pescia hanno tutto ciò che serve per lottare.