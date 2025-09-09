Assicurazione auto, mutui e prestiti . Ecco quanto spendono i pistoiesi

PISTOIADagli 800 euro all’anno per l’Rc auto ai 420 euro per le due ruote, dalla rata del mutuo di 627 euro a quella del prestito personale di 179 euro, ecco quanto costa vivere a Pistoia e quanto spendono le famiglie per i conti di casa. I dati sono stati elaborati da Facile.it in occasione dell’apertura di uno store a Pistoia. Ecco cosa è emerso. La prima voce finita sotto la lente è l’Rc auto; secondo l’osservatorio di Facile.it, ad agosto 2025, per assicurare un veicolo a quattro ruote a Pistoia e provincia occorrevano, in media, 802,67 euro, valore in aumento dell’11% su base annua. Il dato fa conquistare alla provincia la seconda posizione tra le aree più care della Toscana per quanto riguarda l’assicurazione auto; fa peggio solo la provincia di Prato. Notizie migliori arrivano dal fronte dell’Rc moto; ad agosto 2025, per assicurare una due ruote a Pistoia e provincia servivano, in media, 421,66 euro, valore in aumento del 2% su base annua.Il premio medio risulta in linea con la media regionale e addirittura più basso del 20% rispetto a quello nazionale. Altra voce di spesa finita sotto la lente di Facile.it è il mutuo; secondo l’osservatorio Facile.it – Mutui.it, nel corso del primo semestre 2025, gli aspiranti mutuatari residenti a Pistoia e provincia hanno chiesto, mediamente, 125.049 euro per acquistare un immobile di valore pari a 189.239 euro. La rata media mensile è pari a 627 euro.Facile.it, lo abbiamo detto, apre il primo negozio fisico a Pistoia, il settantesimo in Italia. Il taglio del nastro è previsto per giovedì alle 17, in avia Atto Vannucci 7, con un evento ad accesso libero aperto al pubblico. "I cittadini – spiega una nota – potranno incontrare consulenti dedicati che li aiuteranno a identificare le migliori offerte per risparmiare su Rc auto e moto, bollette luce, gas e telefonia, prestiti, mutui e altre assicurazioni. Quello dei Facile.it Store è un progetto unico nel suo genere in Italia, lanciato nel 2017 e cresciuto rapidamente sino a tagliare, con la nuova apertura, il traguardo di 70 negozi; oggi i punti vendita a marchio Facile.it sono presenti nelle principali città italiane, con ben 6 punti in Toscana.