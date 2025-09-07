Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
7 set 2025
MASSIMO MANCINI
Arrivano due defibrillatori. Donati da parrocchia e cittadini

Con grande soddisfazione dei cittadini e della sindaca di Larciano Lisa Amidei, da qualche giorno sono stati installati e funzionanti...

Nella foto, il parroco di Castelmartini don Gian Luca Palermo con il nuovo defibrillatore semi automatico

Nella foto, il parroco di Castelmartini don Gian Luca Palermo con il nuovo defibrillatore semi automatico

Per approfondire:

Con grande soddisfazione dei cittadini e della sindaca di Larciano Lisa Amidei, da qualche giorno sono stati installati e funzionanti nelle frazioni di Larciano Castello e Castelmartini, due dispositivi Dae (defibrillatori semiautomatici) per il soccorso di emergenza, utili e fondamentali per dare una risposta rapida ed efficace nelle circostanze critiche. I dispositivi sono stati donati al Comune di Larciano. Per quello installato a Larciano Castello, l’acquisto è stato realizzato dai cittadini privati grazie all’organizzazione di una raccolta fondi, mentre per il defibrillatore messo a Castelmartini, zona Padule, ha provveduto la Parrocchia di San Donnino. Fondi che sono arrivati anche attraverso il contributo di attività di beneficenza. Molto attivo nell’occasione il parroco don Gian Luca Palermo.

I due defibrillatori sono già operativi e collocati nei pressi della Chiesa San Donnino a Castelmartini, vicino all’ufficio postale ed al Castello di Larciano, luogo molto visitato ai turisti. Oltre al castello, con la sua torre, è aperto anche un museo, che conserva reperti archeologici come ceramiche e maioliche policrome. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Società di Soccorso Pubblico di Larciano che si sono fatte carico della gestione e della loro manutenzione. La sindaca di Larciano Lisa Amidei, orgogliosa e soddisfatta, ci tiene a ringraziare le Parrocchie che si sono adoperate per la riuscita di questo progetto e di tutti i cittadini che hanno abbracciato questa iniziativa con la loro fattiva partecipazione e contributi economici.

Massimo Mancini

