Arrivano due defibrillatori. Donati da parrocchia e cittadini

Con grande soddisfazione dei cittadini e della sindaca di Larciano Lisa Amidei, da qualche giorno sono stati installati e funzionanti nelle frazioni di Larciano Castello e Castelmartini, due dispositivi Dae (defibrillatori semiautomatici) per il soccorso di emergenza, utili e fondamentali per dare una risposta rapida ed efficace nelle circostanze critiche. I dispositivi sono stati donati al Comune di Larciano. Per quello installato a Larciano Castello, l’acquisto è stato realizzato dai cittadini privati grazie all’organizzazione di una raccolta fondi, mentre per il defibrillatore messo a Castelmartini, zona Padule, ha provveduto la Parrocchia di San Donnino. Fondi che sono arrivati anche attraverso il contributo di attività di beneficenza. Molto attivo nell’occasione il parroco don Gian Luca Palermo.

I due defibrillatori sono già operativi e collocati nei pressi della Chiesa San Donnino a Castelmartini, vicino all’ufficio postale ed al Castello di Larciano, luogo molto visitato ai turisti. Oltre al castello, con la sua torre, è aperto anche un museo, che conserva reperti archeologici come ceramiche e maioliche policrome. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Società di Soccorso Pubblico di Larciano che si sono fatte carico della gestione e della loro manutenzione. La sindaca di Larciano Lisa Amidei, orgogliosa e soddisfatta, ci tiene a ringraziare le Parrocchie che si sono adoperate per la riuscita di questo progetto e di tutti i cittadini che hanno abbracciato questa iniziativa con la loro fattiva partecipazione e contributi economici.

Massimo Mancini