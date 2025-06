Agricoltura, fra storia e futuro. Una festa per famiglie e bambini

La Giornata dell’antica battitura del grano è evento simbolo del mondo agricolo. L’iniziativa, promossa da Coldiretti Pistoia e Campagna Amica, si svolge a Pistoia domenica a partire dalle 10 e va avanti fino al tramonto. Sarà una festa per famiglie e bambini, ma soprattutto una giornata di impegno civile. Durante l’evento verranno raccolte firme per la petizione europea "Stop cibo falso – #NoFakeInItaly", con l’obiettivo di raggiungere un milione di sottoscrizioni per chiedere l’obbligo di indicare l’origine in etichetta su tutti gli alimenti in vendita: "Cittadini e agricoltori insieme contro l’inganno delle etichette poco chiare – spiega una nota – e il rischio concreto di vedere sulle nostre tavole cibo la cui origine rimane sconosciuta, come auspicano le grandi multinazionali del cibo".

La manifestazione sarà anche ricca di curiosità. Fra queste la possibilità di vendere in funzione una trebbiatrice del 1945: chicchi che diventano farina, tagliatelle impastate a mano dai bambini. La Giornata dell’Antica Battitura del Grano è organizzata, nel meraviglioso contesto di Naturart Village, in collaborazione ‘con’ la trebbiatrice storica azionata dai Trattoristi per Caso, un mulino portatile per macinare il grano e il laboratorio e poi: Piccoli chef, grande tradizione: dal grano alla tavola a cura dell’agriturismo Canto di Primavera, dove i più piccoli, appunto, potranno impastare le tagliatelle come si faceva un tempo.