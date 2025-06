Giostra dell’orso e non solo. Festeggiamenti jacopei. Vestizione in notturna

Il mese di luglio è ormai alle porte e in città è tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Jacopo, patrono della città, con un ricco calendario di eventi che accompagneranno cittadini e visitatori per l’intero mese, culminando nella giornata del 25, dedicata al Santo. Come da tradizione, l’appuntamento d’apertura sarà martedì 1 luglio con la sfilata inaugurale e che vedrà il consueto corteo in abiti medievali partire da piazza del Duomo e attraversare le vie cittadine fino allo stadio Melani, sfilando sotto gli stendardi dei quattro Rioni cittadini: Leon d’Oro, Grifone, Cervo Bianco e Drago. Tra le novità di quest’anno spicca la vestizione serale della statua di San Jacopo, prevista per mercoledì 16 luglio alle ore 22. Si tratta della prima edizione in notturna di questo rito suggestivo, che prevede la posa di un mantello rosso sulla statua posta sul tetto della Cattedrale di San Zeno.

La cerimonia sarà anticipata da una processione con partenza alle ore 21 da piazza San Francesco e arrivo in piazza del Duomo, alla presenza del vescovo Fausto Tardelli e dell’arciprete don Luca Carlesi. Qui si svolgerà anche la benedizione delle gualdrappe, le coperte dei cavalli recanti i colori dei Rioni. "La vestizione di San Jacopo per la prima volta si svolgerà la sera – evidenzia l’assessore alle tradizioni e manifestazioni jacopee Alessandro Sabella –. Mi auguro che questa novità possa permettere una maggiore partecipazione. Anche quest’anno il programma di appuntamenti è davvero nutrito, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune e Comitato cittadino e all’importante lavoro svolto dai quattro presidenti e i volontari dei rioni già protagonisti con i numerosi eventi sportivi nelle discipline di calcio, pallavolo e hockey".

Grande attesa anche per la Giostra dell’Orso, in programma come la sera del 25 luglio in Piazza del Duomo. La corsa tra cavalieri dei quattro Rioni inizierà intorno alle 21.15, mentre la giornata si aprirà alle ore 9 con la solenne Processione dei Ceri e alle 19 partirà da Porta Lucchese il corteo storico. Il Palio della Giostra 2025, realizzato da Paola Imposimato, raffigura i Santi Jacopo e Agata – quest’ultima compatrona della città dal 1312 – con i colori dei quattro Rioni. La sera del 24 luglio si terranno i Primi Vespri e la Messa capitolare nella Cattedrale di San Zeno alle 17.30. A chiudere la serata, i tradizionali fuochi d’artificio nella zona di Sant’Agostino. Non mancheranno i tornei sportivi dei Rioni, che animeranno la città con oltre trenta sfide tra pallavolo, calcio e hockey, ospitate allo stadio Melani, al campo Frascari e alla palestra Anna Frank. Il 25 luglio, in occasione della festa patronale, sarà aperta gratuitamente l’intera rete museale civica dalle 11 alle 19.

Si potranno visitare il Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale con la mostra ’Dalla città al museo: la galleria illustre dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti a Pistoia nelle collezioni civiche’, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni con la mostra Chiavacci e Melani. Arte tra binarietà e particelle e l’allestimento fotografico di Mario Carnicelli nei locali che si affacciano sul ‘giardino d’autore’ di Palazzo Fabroni. Apertura gratuita anche per San Jacopo in Castellare sempre dalle 11 alle 19. Inoltre, grazie alla collaborazione tra Comune e Pistoia Musei, i possessori del biglietto della Giostra dell’Orso avranno ingresso gratuito alla mostra di Daniel Buren – Fare, Disfare, Rifare a Palazzo Buontalenti nei giorni 25, 26 e 27 luglio.

Michele Flori