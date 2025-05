Giostra dell’Orso. Le immagini delle edizioni

Dopo lo stop imposto dal maltempo un paio di mesi fa, gli organizzatori ci provano di nuovo ovvero mettere in evidenza e far conoscere alla città storie e documenti inediti riguardanti la prima fase della Giostra dell’Orso, quella che si è corsa e disputata dal 1947 al 1957, anno dell’inizio del lungo stop che ha poi portato alla ripartenza soltanto nel 1975. L’appuntamento è alle 16 in Sala Maggiore di palazzo comunale per questa iniziativa promossa da Filippo Agostini e Roberto Parnetti con il patrocinio del Comune di Pistoia e del Comitato Cittadino Giostra dell’Orso. La serata sarà aperta dagli interventi dell’assessore alle manifestazioni jacopee Alessandro Sabella al quale farà seguito il neo presidente del Comitato Fabio Dolfi per passare alla proiezione di immagini di quelle prime undici edizioni tra cui alcune inedite presentate per la prima volta e scovate a seguito delle ricerche condotte nei mesi passati. "Saranno analizzate alcune edizioni – afferma Roberto Parnetti, uno degli organizzatori – tra cui quella del 14 settembre 1952, del 13 settembre 1953 e, soprattutto, quella del 9 settembre 1956 edizione che vide la vittoria del Rione del Cervo Bianco con i cavalieri pistoiesi Ciro Mabellini, Alfredo del Moro e l’aretino Donato Gallorini. E proprio la presenza del "Donatino", che ha fatto anche alcuni Palii di Siena, non era mai stata ufficializzata per la mancanza di documenti ufficiali. Al termine, poi, sarà presentato e poi consegnato un oggetto rimasto per molti decenni nell’oblio della manifestazione".

S.M.