Gli infermieri e il futuro. L’intelligenza artificiale. Fra formazione e impegno

PISTOIAUn momento carico di significati, il giuramento degli infermieri neo laureati della provincia, durante un evento organizzato dall’ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia che ha gettato lo sguardo sul rapporto fra sanità e intelligenza artificiale. La cerimonia è stata preceduta dal secondo dei tre convegni organizzati per celebrare la Giornata internazionale dell’infermiere, dal titolo, appunto, "Intelligenza artificiale: una partnership per il futuro della sanità". In apertura, a portare i saluti, il sindaco Alessandro Tomasi, il viceprefetto di Pistoia, Roberto Caiati, la presidente della scuola di scienze della salute umana, Betti Giusti e Paolo Zoppi, direttore dipartimento assistenza infermieristica e ostetrica della Ausl Toscana Centro.

Quindi, il videomessaggio della presidente della Fnopi, Barbara Mangiacavalli, e gli interventi di Luigi Preti su "Le potenzialità dell’Ia nelle organizzazioni sanitarie" e Nicola Ramacciati su "Intelligenza artificiale: applicazioni in ambito infermieristico". A seguire, Elena Giovanna Bignami ha parlato di "Ia: Applicazioni in campo clinico in area critica", mentre Nicola Gualtieri ha affrontato il tema "Quando la mente incontra la macchina: riflessione su cognizione e affetti ai tempi dell’intelligenza artificiale". Gianni Cortigiani infine è intervenuto su "Responsabilità in ambito medico-sanitario e la". A chiudere i lavori, anche una tavola rotonda a cui hanno preso parte: Monica Marini della direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana; Mirco Gregorini, direttore Soc professioni infermieristiche e ostetriche del Meyer; Paolo Zoppi, direttore dipartimento assistenza infermieristica e ostetrica della Ausl Toscana Centro; David Nucci, presidente di Opi Firenze-Pistoia. In chiusura Leonardo Ceccanti con "Ia applicata al triage". "Faccio i miei auguri ai neo laureati che prestano giuramento in questa giornata importantissima per la professione infermieristica – ha detto David Nucci, presidente di Opi Firenze-Pistoia. Abbiamo tenuto nell’occasione un convegno sull’intelligenza artificiale, che entrerà sempre più a far parte della professione dell’infermiere. È importante governare questo cambiamento ed esserne partecipi".

"Abbiamo molto apprezzato l’impegno di Opi Firenze-Pistoia sul tema della sicurezza degli infermieri – ha sottolineato Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia -. Come Comune siamo al vostro fianco. Sono consapevole che ci sono molte battaglie importanti da fare e che state portando avanti, come quella per il riconoscimento del vostro valore professionale o per la carenza del personale. Ma quella per la sicurezza sui luoghi sul lavoro penso sia una battaglia di civiltà, che mi auguro possiate vincere". Il 23 maggio (ore 14-18) nell’Aula magna dell’Agenzia per la formazione di Empoli (via Guglielmo Oberdan 13), sarà invece la volta di una giornata dedicata a "Il nuovo codice deontologico 2025 aspetti etici e innovazione".