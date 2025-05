Memorial Giak di Napoli. Sport, sorrisi e solidarietà

Una giornata di sport, solidarietà e spettacolo, quella che si è tenuta al centro ippico di Bavigliano (Quarrata) sabato 10 maggio, organizzata in collaborazione con l’associazione ’Giak nuotatore volante’ nata in ricordo di Giacomo Di Napoli, campione di nuoto e di volo acrobatico con l’aliante che perse la vita a vent’anni nel 2022 in un incidente aereo mentre si allenava. Il terzo Memorial ippico dedicato all’atleta scomparso ha regalato emozioni a cavalieri e cavallerizze e agli spettatori, in un luogo dove è ancora vivo il ricordo di Giacomo che in quell’ambiente, dove da bambino aveva imparato ad andare a cavallo, trascorse momenti preziosi e spensierati. A vincere il Memorial con la gara a ostacoli è stata Sofia Baroncelli su Eyecatcher: la sua coppa farà parte dell’albo d’onore di Bavigliano in ricordo di questa giornata.

Durante il pomeriggio al centro ippico i presenti hanno potuto ammirare anche le esibizioni di dressage, a dimostrazione dell’importante lavoro di addestramento del cavallo per portarlo a raggiungere la coordinazione nei movimenti con il cavaliere. Il centro di Bavigliano è una scuola federale gestita dagli istruttori di equitazione Danilo Drovandi e da sua figlia Cecilia, che da anni si dedicano a insegnare la tecnica e la pratica che stanno alla base di un rapporto privilegiato in piena sintonia con il cavallo.

Proprio loro avevano accolto nel loro maneggio Giacomo Di Napoli bambino che in quel contesto, grazie al suo amore per i cavalli e per la natura aveva acquisito l’attitudine alla disciplina e al rispetto per l’ambiente e per le esigenze dell’animale. Oltre alla competizione, durante il Memorial è stato presentato il progetto di ippoterapia, sostenuto anche con il contributo economico di 1500 euro devoluti dall’Associazione Giak Nuotatore Volante per permettere a 14 ragazzi con disabilità di intraprendere un percorso di riabilitazione e crescita attraverso l’equitazione. Degli allievi del corso di riabilitazione equestre fanno parte anche alcuni ragazzi del centro Oami di Quarrata che beneficeranno così di questa forma terapeutica.

Alla manifestazione di Bavigliano erano presenti, oltre a Gennaro e Cristina Di Napoli, genitori di Giacomo, e ai numerosi membri e amici dell’associazione Giak Nuotatore Volante, anche Luciano Maffei in rappresentanza della Federazione italiana sport equestri, Andrea Capecchi delegato provinciale di Pistoia del Coni, il consigliere della Provincia Gabriele Giacomelli e l’assessore del Comune di Quarrata Tommaso Scarnato. Giudice per le gare equestri: Angela Toschi.

Daniela Gori