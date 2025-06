Luglio Pistoiese. San Jacopo, si cambia. Vestizione in notturna. Processione anticipata

Meno di un mese oramai all’apertura ufficiale del "Luglio pistoiese" con la sfilata che si snoderà per le vie del centro storico e appendice finale allo stadio "Melani" il 1° luglio ma ci sono delle novità all’orizzonte. La più significativa, che stravolge in parte quella che era una assoluta tradizione da sempre, riguarda la vestizione di San Jacopo, ovvero l’appuntamento che ha sempre visto tanti pistoiesi in piazza Duomo alzare lo sguardo sopra la Cattedrale di San Zeno per ammirare il lavoro dei Vigili del Fuoco nel mettere il mantello rosso alla statua del patrono della città. La storia narra che questa ricorrenza debba celebrarsi nove giorni prima del giorno di festa e quindi, da sempre, sul calendario da segnare il 16 luglio nel tardo pomeriggio. Quest’anno è stato deciso di fare un cambiamento drastico: alle ore 21 partirà, per le vie del centro, la processione di San Jacopo (che negli ultimi anni veniva sempre fatta la sera del 24, poco prima dello spettacolo pirotecnico) che si chiuderà, ovviamente, in piazza Duomo con la cerimonia di vestizione della statua del Patrono che, quindi, viene spostata nella serata per garantire una maggiore affluenza di pistoiesi, curiosi e turisti e con temperature leggermente più tollerabili rispetto alle 18. Questo cambiamento, al momento già riportato su alcuni canali non ufficiali, porterà ad avere anche un maggior numero di partecipazioni e di realtà del territorio alla processione.

Dalla prossima settimana, invece, prenderanno il via i primi tornei sportivi che faranno poi da preludio all’attesa per arrivare alla Giostra dell’Orso del 25 luglio che si correrà, come sempre, in notturna dalle ore 21. La prima competizione che si disputerà è il "Palio del Volley" che avrà come quartier generale la palestra "Anna Frank" con il torneo seniores misto che prevede un girone all’italiana dove tutti giocheranno contro tutti: la finale è in programma per il 3 luglio. L’11 e il 18 luglio, invece, il Palio dell’hockey al Frascari mentre dal 23 giugno partiranno anche le varie competizioni calcistiche con Seniores, Allievi, Giovanissimi ed Esordienti che si divideranno tra Bonelle, Frascari e lo stadio "Melani". Tornerà anche il basket, in due distinte serate, al playground "Matteo Bertolazzi" in viale Arcadia. Infine, da segnalare, che proprio in questi giorni anche il Cervo Bianco ha inaugurato la propria nuova sede del rione situata in via della Madonna 69 a pochi passi dalla sede del Comitato Cittadino: una presenza fissa che fa il paio con quella aperta, circa un mese fa, in porta al Borgo per il Grifone. Un bel segnale per l’attivismo e la propositività dei rioni.

Saverio Melegari