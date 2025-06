Un convegno sulla crescita sostenibile

Domani alle 10 si terrà nella Sala Consorzio MO.TO.RE., in Via Caterina Bueno a Campo Tizzoro, il convegno dal titolo “Crescita sostenibile: la partnership tra enti e imprese“, patrocinato dai Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano e realizzato con la collaborazione di Consorzio MO.TO.RE., CNA Toscana Centro, Coldiretti Pistoia, Mutua Alta Toscana e del Lions Club Abetone Montagna Pistoiese, con l’organizzazione a cura dell’Albergo Ristorante Sichi di Pian degli Ontani e del Laboratorio di Economia Locale di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il convegno promuove una riflessione metodologica e operativa sul ruolo, l’importanza e gli impatti sul territorio derivanti da una costruttiva partnership tra enti pubblici, enti privati, imprese e associazionismo per contribuire allo sviluppo locale, con progetti che interessino più settori dell’economia, del sociale e della cultura. I relatori saranno sollecitati a raccontare le esperienze progettuali degli enti che rappresentano, tra best practice, prospettive e criticità che incontrano sui territori, al fine di fornire utili strumenti, in particolare ai giovani, sul ruolo strategico della collaborazione tra enti locali, imprese e associazioni per realizzare progetti ad alto impatto sociale, culturale ed economico che contribuiscano allo sviluppo del territorio.

Il convegno è alla sua terza edizione (debutto al Senato della Repubblica e in seguito in Sala Maggiore a Pistoia) e scaturisce dal volume recentemente pubblicato dalla casa editrice Franco Angeli dal titolo “Imprese Settori e Territorio per una crescita sostenibile“, realizzato dall’economista e docente universitario Sandro Danesi, che è anche tra i protagonisti dell’iniziativa di domani.