Agricoltura, il futuro è adesso. L’Europa e la Regione in campo per sostenere gli investimenti

Le sfide dell’innovazione tecnologica, le nuove frontiere dell’agricoltura, le politiche europee e regionali, ma anche tutela delle tipicità e cultura del paesaggio. Sono alcuni dei temi al centro della tappa fiorentina di AgroFutura Festival, oggi e domani a palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo, sede della presidenza della Regione. Un evento nato da un progetto di Qn, La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. L’evento ha come main partner BPER Banca; partner Inalca-Gruppo Cremonini, Orogel, Selenella Green, design partner Giorgio Tesi Group; in collaborazione con Fai Toscana (si ringrazia l’associazione QUORE - QUalità e Origine REte Toscana Dop e Igp).

In apertura della prima giornata, oggi alle 10, a portare i saluti istituzionali saranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, insieme all’assessore toscano all’economia e al turismo Leonardo Marras e alla sindaca di Firenze Sara Funaro. Si parlerà di “Italia ed Europa e del ruolo del Paese nelle politiche agricole“ con l’europarlamentare Dario Nardella, membro della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, con Patrizio La Pietra, sottosegretario all’agricoltura e Raffaele Nevi, vicecapogruppo vicario e portavoce nazionale di Forza Italia.

“Toscana diffusa: politiche europee e regionali per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali”: è questo il titolo della riflessione a cura della vicepresidente della Regione e assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi, mentre un ulteriore approfondimento sarà dedicato a “Le dinamiche della filiera agroalimentare toscana: scenari evolutivi, sfide e opportunità”. Ne parleranno Denis Pantini, responsabile agrifood e wine monitor Nomisma; Sara Turchetti, ricercatrice area settori produttivi e imprese Irpet; Marco Lazzari, responsabile servizio agri banking Bper Banca; Massimo Vincenzini, presidente Accademia dei Georgofili; Michele Conti, sindaco di Pisa e delegato nazionale Anci per l’agricoltura. L’ultimo confronto della mattina si concentrerà su “Agricoltura 4.0“ con Simone Orlandini, direttore del dipartimento scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali dell’Università di Firenze; Marcello Mele, ordinario di scienze animali all’Università di Pisa; Marco Locatelli, dirigente settore gestione della Tenuta di Cesa.

Nel pomeriggio (ore 14-30-16) una nuova serie di tavole rotonde. Di donne e imprenditoria in campo agricolo parleranno Cristina Manetti, capo di gabinetto della giunta regionale toscana; Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino; Rossella Rabatti, presidente Cooperativa Toscana Giaggiolo. Sul tema dei giovani agricoltori ecco invece Fausta Fabbri, responsabile gestione delle misure del Psr per consulenza, formazione, innovazione, per i giovani agricoltori e per la diversificazione delle attività agricole della Regione Toscana e Giorgia Agostini, titolare Podere Valzerino.

Lisa Ciardi