Addio al prof. Zaccagna: "Amato da tutti"

Se ne è andato a 86 anni, accompagnato dal ricordo di generazioni di studenti della Valdinievole il professor Alfredo Zaccagna. Lascia la moglie Franca, i figli Mario e Donatella, l’amato nipote Tommaso. Docente di tecnologia in tante scuole della provincia di Pistoia e oltre, Alfredo era un vero genio dei numeri. "A casa impartiva a tanti studenti ripetizioni di fisica, chimica e matematica - ricorda Mario - e aveva chiuso la carriera come dirigente del Sismondi Pacinotti". Non si era potuto laureare perché aveva privilegiato la famiglia ma, una volta andato in pensione, aveva ricominciato a studiare. Così, aveva ottenuto la laurea in ingegneria aeronautica a Pisa nel 2005, due anni dopo il figlio Mario, anche lui ingegnere dello stesso ramo. Alfredo era innamorato dei numeri e li faceva amare perfino ai ragazzi e alle ragazze che con la matematica se la dicevano poco. "Per lui non c’erano casi persi - così lo ritrae Roberto Agnelli, oggi architetto affermato - riusciva a spiegare la matematica a tutti e te la faceva capire. Un docente d’altri tempi, per sempre lo porterò nel cuore". Scrive il sindaco Daniele Bettarini su Facebook: "Ha istruito e formato con grande professionalità e competenza centinaia di Ragazzi e Ragazze della Valdinievole e oltre. Condoglianze alla Famiglia". Stamani martedì 16 settembre alle 10:30 verrà celebrato il funerale nella chiesa di Santa Maria. Decine i messaggi di condoglianze su Facebook. "Mio papà era un grande appassionato di ciclismo - dice ancora Mario - quando ero piccolo mi portava a Croci a vedere Bartoli che si allenava. Era appassionato di ogni gara, dal Giro di Italia a quelle locali". Giovanna La Porta