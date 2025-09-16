Fuori i civici per Tomasi: "È ora", ricorso rigettato. Pronto l’appello a Firenze. Ma la strada è in salita

Nonostante le premesse, e le dichiarazioni d’intenti, di poter dimostrare che la situazione era rimediabile, ieri pomeriggio è arrivata una nuova doccia gelata per la lista civica "È ora!" che appoggia il candidato Presidente della Regione Toscana di centrodestra, Alessandro Tomasi, per quanto riguarda la provincia di Pistoia.

L’Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni del Tribunale cittadino, presieduto dal dottor Sergio Garofalo, ha infatti respinto il ricorso presentato per l’ammissione della lista stessa che continua a rimanere, a tutti gli effetti, fuori dalla competizione per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre prossimi, limitatamente alla nostra circoscrizione ovviamente. Un quadro che, quindi, per i giudici chiamati a decidere, è continuato a rimanere troppo grave anche dopo la presentazione dei documenti integrativi del ricorso.

Le contestazioni principali, infatti, restano quelle della mancata chiarezza della firma del pubblico ufficiale chiamato ad autentificare le firme necessarie per la presentazione della lista (un errore, secondo quanto riportato nella prima decisione del Tribunale, che ha riguardato 27 cartelle - alias fogli - con all’interno centinaia di firme - 16 per ciascuna cartella - di cittadini che avevano dato la loro adesione) che sono obbligatorie per far si che una lista non ancora rappresentata in consiglio regionale possa partecipare poi al voto. Ma non solo: in svariate altre cartelle non sarebbe stata riportata correttamente l’indicazione di data e luogo.

Protagonista dell’inghippo è stato Salvatore Giuseppe Patané, architetto, consigliere comunale (di lungo corso) e provinciale della lista civica "Avanti Pistoia", pubblico ufficiale autenticatore delle cartelle finite sotto la lente del tribunale. Dagli ambienti di "È ora" filtra sgomento per questa decisione, anche se al momento nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Anche perché la partita non è del tutto finita.

Già, perché i referenti della lista civica sono pronti a presentare, già questa mattina, un ulteriore appello alla commissione regionale elettorale. I tempi sono ovviamente strettissimi: nel giro di un paio di giorni dovrebbe arrivare il verdetto. E poi, se necessario, si andrà anche al Tar. Il danno è comunque già ingente: fra una carta bollata e l’altra, la campagna elettorale oramai è già entrata nel vivo ed ogni giorno perso, rimanendo appesi sulla possibilità di correre o meno, è un giorno, incontri, assemblee e dibattiti che passano. Possibilità di successo? Comunque poche, stando alle carte. Probabile dunque che il verdetto non verrà modificato, certificando un ’flop’ che arriva proprio a casa di Tomasi e su quel progetto di lista civica promosso da lui stesso alla luce dell’esperimento già riuscito per le comunali pistoiesi.

