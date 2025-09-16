Offese no-vax sui muri. Imbrattato il circolo pronto ad ospitare l’evento con Speranza

Non è stato un avvicinamento particolarmente semplice quello che c’è stato ieri per l’evento di apertura della campagna elettorale del candidato del Partito Democratico, Riccardo Trallori, che ha invitato l’ex Ministro della Salute Roberto Speranza, in carica dal settembre 2019 all’ottobre 2022 e durante la grande emergenza sanitaria per affrontare la pandemia Covid, a parlare di salute e lavoro al circolo Arci di Candeglia.

Nella notte di domenica, infatti, ignoti hanno imbrattato uno dei muri esterni del circolo stesso con la scritta "Speranza assassino" e facendo circolare sui social delle immagini dello stesso Trallori con una svastica disegnata in testa. "Noi siamo dalla parte giusta: quella del confronto democratico, non violento, delle idee che circolano – il commento di Trallori – del rispetto dei luoghi e dei volontari che li animano, delle persone, dell’uso consapevole della nostra lingua per costruire, non per offendere".

Subito sono partiti i commenti di condanna e solidarietà da parte del mondo politico. "Siamo di fronte ad una forma di moderno squadrismo – dichiara il consigliere regionale uscente del Pd, Marco Niccolai, presente anche lui ieri sera – non ci facciamo intimidire e dobbiamo difendere i valori democratici che fanno parte integrante della storia del nostro territorio. Ecco perché è stato importante essere stati a Candeglia per dire con chiarezza che respingiamo tutto questo". Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’altra consigliera regionale uscente dem, Federica Fratoni. "Quanto accaduto è un gesto che va condannato in maniera totale – aggiunge Fratoni – si tratta di un qualcosa che va contro la nostra storia e le nostre radici repubblicane che ci fa dire, e pensare, che queste forme di violenza non possono essere tollerabili. Ai volontari del circolo, allo stesso Speranza ed a Riccardo Trallori che ha organizzato l’iniziativa va la mia profonda vicinanza e solidarietà".

Le accuse rivolte a coloro che hanno lasciato questo eloquente messaggio riguardano i toni di uno scontro, in tema sanitario, sempre più alti dal 2020 in avanti. "Questo non è solo un atto vile, ma l’ennesimo segnale di un clima d’odio che in questi anni è stato alimentato scientemente – aggiunge il deputato pistoiese dem Marco Furfaro – trasformare il confronto politico in insulti e minacce è inaccettabile. Speranza ha guidato il Paese in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente, con serietà e responsabilità. Chi lo insulta, insulta anche il lavoro di medici, infermieri e di chi ha lottato per salvare vite. Mi aspetto una condanna chiara e senza ambiguità anche dalla destra e dal sindaco, nonché candidato Presidente, Tomasi".

Nel rispetto dei criteri stabiliti dalla par condicio, una nota per stigmatizzare quanto accaduto è arrivata anche dall’amministrazione comunale, seppur senza fare riferimento ai politici coinvolti. "Il sindaco e la Giunta comunale condannano con fermezza le scritte comparse – affermano da palazzo di Giano – un atto grave e inaccettabile. La libertà di espressione e di critica è un diritto fondamentale, che non può tradursi in insulti o gesti che mirano a colpire persone e comunità ed esprimiamo piena solidarietà al circolo Arci di Candeglia".