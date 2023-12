Abetone e Val di Luce, tanta voglia di sci. Assalto alle piste e code alle biglietterie

Abetone (Pistoia), 9 dicembre 2023 – Piste prese d'assalto sia ieri che oggi nel comprensorio sciistico di Abetone Val di Luce.

"Anche oggi, già di prima mattina - spiega Andrea Formento, presidente nazionale di Federfuni e direttore della società Val di Luce spa - si sono formate lunghe code sia alle biglietterie sia agli impianti di risalita. La giornata è splendida, la neve è buona e compatta, la temperatura è gradevole anche se abbastanza fredda per proseguire con l'innevamento programmato. Il ponte dell'Immacolata sta confermando e anche superando le nostre aspettative della vigilia, che erano comunque ottimistiche”.

"Le prenotazioni - aggiunge - proseguono, riceviamo tantissime telefonate anche per i prossimi giorni. Il fatto poi di vedere anche dalla città le nostre montagne così bene imbiancate è la nostra migliore cartolina. Ci sono tutte le condizioni per poter sperare in buona stagione invernale, che ci faccia in qualche modo dimenticare quella dello scorso anno, quando la neve arrivò soltanto a metà gennaio”.

"Gli impianti sono praticamente tutti aperti - afferma Giampiero Danti, direttore generale della società Abetone Funivie - le nostre maestranze, oltre 60 persone, si sono date un gran daffare in questi giorni che hanno preceduto l'apertura degli impianti e l'avvio di questo ponte festivo, il risultato è molto buono, le piste sono perfette e gli appassionati di sci e degli altri sport invernali sono arrivati numerosi”.