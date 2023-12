Abetone, c’è la neve: impianti aperti e tanti turisti

Abetone (Pistoia), 8 dicembre 2023 – È arrivata. E con lei anche la speranza di un buon inizio di stagione invernale. La dama bianca sta scendendo a fiocchi ad Abetone. Dal cielo la neve, da valle i turisti. Che sia per una semplice passeggiata per godersi i paesaggi imbiancati o per affrontare le prime piste, un buon numero di persone ha scelto di salire sulla montagna pistoiese in questo 8 dicembre.

C'è chi viene da Montespertoli e chi da Livorno, chi da Siena. Sono tanti i giovani e le famiglie che stanno scegliendo il comprensorio turistico di Abetone Cutigliano per questa sola giornata di festa ma anche per l'intero weekend. Momenti perfetti per un accurato rodaggio in previsione delle prossime vacanze natalizie. La viabilità è buona, assicurata dal passaggio mezzi spazzaneve e spargisale. Controlli sulla statale del Brennero di polizia stradale e municipale per verificare che tutti siano provvisti di gomme termiche o catene da neve come legge prescrive.

Cosa però che purtroppo continua a non inibire i molti che hanno deciso di salire senza dispositivi invernali, causando gli unici disagi sul traffico dovuti a intraversamenti di auto o soste nel mezzo della carreggiata con istruzioni in mano per uno studio istantaneo su come correttamente mettere le catene da neve sul proprio veicolo.