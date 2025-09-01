Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Pisa
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aggressione tramviaViolenza sessuale FirenzeVintedAllerta meteoUcciso da fulmineCubo nero, il caso
Acquista il giornale
PisaPisa, Raul Albiol in sede per la firma
1 set 2025
LORENZO VERO
Pisa
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pisa
  3. Pisa, Raul Albiol in sede per la firma

Pisa, Raul Albiol in sede per la firma

Il difensore campione del mondo con la Spagna nel 2010 ha svolto in mattinata le visite mediche

Raul Albiol nella sede del Pisa

Raul Albiol nella sede del Pisa

Per approfondire:

Pisa, 1 settembre 2025 – Raul Albiol sta firmando il proprio contratto con il Pisa. Il difensore centrale spagnolo, dopo aver accettato l’offerta fattagli dal club nerazzurro nella serata di sabato, ha svolto in mattinata le visite mediche presso il centro Isokinetic di Bologna, si è recato in città, presso la sede del Pisa in via Cesare Battisti, per mettere la firma sul proprio contratto annuale con opzione e iniziare a essere a disposizione di Alberto Gilardino. Un rinforzo che offre al Pisa esperienza, forte di un palmares che conta undici trofei, tra cui un Mondiale e due Europei. Intanto, in queste ultime ore di trattative, ufficiale la cessione in prestito con diritto di riscatto di Lind al Nordsjaelland (il club nerazzurro si è mantenuto il controriscatto), oltre a quelle di Durmush (prestito) e Dubickas (titolo definitivo) alla Ternana, in Serie C.

Lorenzo Vero
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata