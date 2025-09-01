Pisa, Raul Albiol in sede per la firma

Pisa, 1 settembre 2025 – Raul Albiol sta firmando il proprio contratto con il Pisa. Il difensore centrale spagnolo, dopo aver accettato l’offerta fattagli dal club nerazzurro nella serata di sabato, ha svolto in mattinata le visite mediche presso il centro Isokinetic di Bologna, si è recato in città, presso la sede del Pisa in via Cesare Battisti, per mettere la firma sul proprio contratto annuale con opzione e iniziare a essere a disposizione di Alberto Gilardino. Un rinforzo che offre al Pisa esperienza, forte di un palmares che conta undici trofei, tra cui un Mondiale e due Europei. Intanto, in queste ultime ore di trattative, ufficiale la cessione in prestito con diritto di riscatto di Lind al Nordsjaelland (il club nerazzurro si è mantenuto il controriscatto), oltre a quelle di Durmush (prestito) e Dubickas (titolo definitivo) alla Ternana, in Serie C.

Lorenzo Vero