Lind ceduto a sorpresa. Albiol e Bonfanti, ci siamo

Ultime ore. Alle 20:00 il gong farà il rintocco finale alla finestra estiva di calciomercato 2025. Ultime ore dove tutto può succedere, come la storia ci insegna. Da aspettarci occasioni last-minute, o anche niente. D’altronde, il Pisa in questi ultimi sette giorni è stata tra le società più attive. Dopo l’arrivo di Stengs e quello di Lorran (in foto), che l’altro ieri ha messo la firma sul proprio contratto, nella giornata di oggi sono previste a Bologna le visite mediche di Raul Albiol. Il difensore spagnolo sabato ha accettato l’offerta del Pisa: firmerà un contratto annuale con opzione. Oltre a lui, fatta anche per il ritorno di Giovanni Bonfanti. Per il difensore classe 2003, zero minuti nelle prime due giornate di campionato, l’accordo con l’Atalanta è stato raggiunto sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Movimenti in entrata, sì, ma anche in uscita. Salutano il club nerazzurro Dubickas e Durmush, entrambi destinati in Serie C, alla Ternana (la partenza di quest’ultimo lascia Angori come unico interprete, fondamentalmente senza riserve di ruolo, sulla fascia sinistra).

La notizia di ieri è stata la cessione inaspettata di Lind. Dopo una sola stagione che senza dubbio entrerà nella storia – già lo è – del club nerazzurro, l’attaccante torna in patria, in Danimarca. Una sua specifica richiesta, arrivata a pochi giorni dalla chiusura della finestra di calciomercato. Così, il club nerazzurro ha trovato l’accordo con il Nordsjælland. L’attaccante classe 2002 si trasferisce in prestito oneroso con diritto di riscatto, con il Pisa che si è mantenuto la possibilità di contro-riscatto. In questo avvio di stagione Lind ha giocato da titolare la partita di Coppa Italia contro il Cesena, mentre è rimasto fuori dai convocati sia contro l’Atalanta che contro la Roma. Nello scorso campionato, il "rinoceronte" nerazzurro ha giocato 32 partite segnando 8 gol, offrendo sempre dedizione, corsa e forza fisica decisiva per la promozione in Serie A. Resta da capire se in queste ultime ore il Pisa cercherà un nuovo rinforzo in attacco.

Lorenzo Vero